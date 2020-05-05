شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة أبل تنقذ مسنة بريطانية من مشكلة بعضلة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت ساعة أبل الذكية Apple Watch بشكل متكرر فى أكثر من موقف، حيث حذرت مرتديها من مشاكل القلب المحتملة، وتمت الإشادة بكونها نظامًا للإنذار المبكر لمشاكل خطيرة فى القلب والأوعية الدموية، وفى إحدى الحالات التى تم الإبلاغ عنها حديثًا، فقد قدم جهاز أبل القابل للارتداء دليلاً أفضل على الحالة من المعدات الخاصة بالمستشفى.

ويحكى مقال جديد من مجلة القلب الأوروبية قصة امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا تعيش فى مدينة ماينز الألمانية التى كشفت ساعتها الذكية من أبل عن دليل على حالة قلبية غفل عنها التخطيط الكهربائى للقلب فى المستشفى أثناء التشخيص، حسب العربية.

ووصلت المرأة إلى المركز الطبى الجامعى فى ماينز تشكو من آلام فى الصدر وعدم انتظام فى ضربات القلب مع شعور بالدوار، وهى أعراض وصفت بأنها أعراض نموذجية للذبحة الصدرية.

وأجرى الأطباء فى المستشفى تخطيطًا كهربيًا تقليديًا للقلب، الذى كشف عن عدم وجود دليل على نقص التروية، لكن المريضة عرضت على الأطباء نتائج اختبارات (ECG) التى أجرتها عبر (Apple Watch)، التى تضمنت "تتبع مع انخفاض ملحوظ فى مقطع ST”، وهو دليل أدى إلى إغفال الفريق الطبى لمزيد من التدابير التشخيصية العلاجية.

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وبالرغم من أن المعدات الخاصة بالمستشفى لا تظهر إصابتها بمرض نقص التروية، إلا أن الأطباء لاحظوا من خلال نتائج الساعة وجود أدلة على نقص تروية عضلة القلب، التى تحدث عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب، مما يمنع عضلة القلب من تلقى كمية كافية من الأكسجين، وعادةً ما يكون انخفاض تدفق الدم ناتجًا عن انسداد جزئى أو كامل لشرايين القلب.

ونقلت المريضة إلى مختبر القسطرة الذى أظهر صحة ملاحظات ساعة أبل الذكية، وعولجت بدعامة للشريان التاجى، وغادرت المستشفى فى اليوم التالي.

وخلص المقال من مجلة الصحة الأوروبية إلى أنه يمكن استخدام (Apple Watch) للكشف عن نقص تروية عضلة القلب، وجاء فى المقال: "يمهد تطوير التقنيات الذكية الطريق لإمكانيات التشخيص الجديدة، وبالتالى يمكن استخدام (Apple Watch) ليس فقط للكشف عن الرجفان الأذينى أو اضطرابات التوصيل الأذينى البطينى ولكن أيضًا للكشف عن نقص تروية عضلة القلب".

يذكر أن شركة أبل أضافت ميزة تخطيط القلب الكهربائى (ECG) مع الجيل الرابع من ساعتها الذكية، وتشير التكهنات الحالية إلى أن الجيل القادم من ساعة أبل الذكية قد يتضمن ميزة للكشف عن مستوى تشبع الأكسجين فى الدم، بالإضافة إلى ميزة تخطيط القلب الكهربائى المحسنة.