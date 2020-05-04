الجهات التخريبية تنشط بتهديداتها الرقمية المتقدمة في آسيا

أظهر نشاط الجهات التخريبية القائمة وراء التهديدات المستمرة المتقدمة في الربع الأول من العام 2020 ارتفاع الإصابة بالبرمجيات الخبيثة وتوزيعها عبر الأجهزة المحمولة، مع استهداف بعض الجهات التخريبية لهذه الأجهزة حصريًا.

في الوقت نفسه، يتزايد نشاط الجهات التخريبية في آسيا، لا سيما الجديدة منها، في حين أن الجهات التقليدية المعروفة أصبحت أكثر انتقائية في أساليب تنفيذ عملياتها. وقد غطّى ملخص كاسبرسكي الفصلي الخاص بمعلومات التهديدات للربع الأول من 2020 هذه التوجهات وغيرها من توجهات التهديدات المتقدمة المستمرة في جميع أنحاء العالم.

استند ملخص توجهات الجهات التخريبية للربع الماضي على أبحاث كاسبرسكي بشأن التهديدات، وعلى مصادر أخرى تتولى متابعة التطورات الرئيسة، التي يرى باحثو كاسبرسكي أن على الجميع معرفتها والاطلاع عليها.

أكدت نتائج التهديدات المتقدمة المستمرة للربع الأول من 2020 أن النشاط في آسيا يواصل نموه بسبب مجموعة متنوعة من الهجمات المنتشرة في أنحاء جنوب شرق آسيا وكوريا واليابان. وشهدت كاسبرسكي ظهور مجموعات تخريبية جديدة تدير حملاتها بطرق مبتكرة، وأحيانًا بموازنات منخفضة، ولاحظت قدرتها على إثبات حضورها بجانب كبار اللاعبين في مشهد التهديدات، مثل CactusPete وLazarus.

من المتوقع أن يزداد الاهتمام بالهجوم على الأجهزة المحمولة وتوزيع البرمجيات الخبيثة عليها، وكانت كاسبرسكي قد نشرت حديثًا تقارير حول عدد من الحملات التي ركزت هجماتها بشدة على الهواتف المحمولة، مثل حملة LightSpy، التي استهدفت المستخدمين في هونغ كونغ بما يُعرف ببرك الشرب، وهي مواقع مزيفة مفخخة بالبرمجيات الخبيثة، واستغلت الأجهزة العاملة بنظامي التشغيل iOS وأندرويد، بالإضافة إلى حملة تجسس على أجهزة أندرويد باسم PhantomLance، تستهدف المستخدمين في جنوب شرق آسيا. وتجدر الإشارة إلى أن هاتين الحملتين استخدَمتا بنجاح العديد من المنصات الإلكترونية، كالمنتديات ووسائل التواصل الاجتماعي ومتجر التطبيقات جوجل بلاي، مما يوضح اتباع نهج ذكي لتوزيع البرمجيات الخبيثة.

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ليست الجهات التخريبية التي تستهدف آسيا هي الوحيدة التي طورت برمجيات تزرعها في الأجهزة المحمولة؛ فعلى سبيل المثال، نفذت TransparentTribe حملة باستخدام وحدة جديدة باسم USBWorm، تستهدف المستخدمين في أفغانستان والهند، وطورت برمجية خبيثة جديدة لإصابة أجهزة أندرويد، تُعتبر نسخة معدلة من تروجان التحكم عن بُعد AhMyth، وهي برمجية خبيثة مفتوحة المصدر متاحة على GitHub.

علاوة على ذلك، استخدمت جهات تخريبية جائحة فيروس كورونا المستجد منذ منتصف مارس للإيقاع بالضحايا، لكن ذلك لا يشير إلى حدوث تغيير مهم في التكتيكات والأساليب والإجراءات، عدا الاستفادة من موضوع شائع في استغلال المستخدمين. وكانت جهات، مثل Kimsuky وHades وDarkHotel، من أبرز الجهات التخريبية التي استغلّت هذا الموضوع.

لم تتوقف أنشطة الجهات القائمة وراء التهديدات المتقدمة المستمرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أثناء الجائحة، بحسب ما أكّد (فيشنتي دييز) الباحث الأمني المسؤول في فريق البحث والتحليل العالمي لدى كاسبرسكي، الذي قال: “إن بعض الجهات الفاعلة استفادت من الجائحة بطرق مختلفة، فسعت إلى تحسين سمعتها من خلال الإعلان عن عدم استهدافها للمؤسسات الصحية في الوقت الحالي، كما أن النتائج التي تم التوصُّل إليها تُظهر أن المكاسب المالية والسياسة والجغرافية ما زالت تشكل المحركات الرئيسة لنشاط تلك الجهات، لاسيما التي ظهرت في العامين الماضيين، حيث تحاول هذه الجهات تعزيز مكانتها في أوساط الجهات التخريبية”.

وأضاف دييز: “تكتسب الأجهزة المحمولة مزيدًا من الجاذبية في الحملات التخريبية الجديدة، إذ يظهر اللاعبون الجدد بحلول مبتكرة، في حين أصبحت أنشطة الجهات التخريبية الشهيرة تجري في الخفاء تقريبًا. وقد يكون هذا نتيجة للظروف المتغيرة التي نواجهها جميعًا، لكن لا بد أن أشير كالعادة إلى أنه قد لا تكون لدينا رؤية كاملة، وستكون هناك أنشطة لم نرصدها بعدُ، وأخرى لم نفهمها فهمًا كاملًا، لذا تظل الحماية من كل من التهديدات المعروفة والمجهولة أمرًا مهمًا للجميع”.

يلخص تقرير كاسبرسكي الخاص بتوجهات التهديدات المتقدمة المستمرة للربع الأول من 2020 نتائج تقارير كاسبرسكي حول معلومات التهديدات التي تتيحها الشركة للمشتركين فقط، وتتضمن بيانات مؤشرات الاختراق، وقواعد YARA؛ للمساعدة في الأبحاث الجنائية الرقمية، والبحث عن البرمجيات الخبيثة.