تكنولوجيا: ابل تسجل براءة إختراع جديدة تتيح تحرير الرسائل المرسلة في تطبيق iMessage

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت عملاق التكنولوجيا ابل حقوق الملكية الفكرية لبراءة إختراع لتطبيق iMessage التي يتيح تحرير الرسائل المرسلة في التطبيق.

يعد تطبيق iMessage التطبيق الإفتراضي الرسمي للمراسلة على هواتف الأيفون، حيث إزدادت شعبية التطبيق بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وفي براءة إختراع جديدة من شركة ابل، كشف عن تحسينات ومميزات جديدة تقدم من ابل لاحقاً لمستخدمي التطبيق.

تستعد شركة ابل لجلب تحسينات جديدة لتطبيق iMessage، والتي تشمل تعديل الرسائل بعد إرسالها، وهي من المميزات الهامة التي ستدعم الكثير من المستخدمين، كما تقدم ابل قريباً ميزة عرض الرسائل الخاصة، وأيضاً تكامل خدمة Apple Pay مع تطبيق iMessage.

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وتشير شركة ابل إلى أن ميزة تعديل الرسائل بعد إرسالها ستتيح إختيار الرسائل بإيماءات اللمس للوصول إلى واجهة تحرير الرسائل، كما ستظهر للمستخدم قائمة توضح تاريخ تعديل الرسائل المرسلة، كما تتضمن حقوق الملكية الفكرية ميزة أخرى لتطبيق iMessage وهي ميزة “واجهة لإدارة التطبيق” مع ميزة أخرى تعرف ب “input affordances” التي ستوفر للمستخدم بعض التوجيهات في التطبيق.

أيضاً تتضمن التغييرات الأخرى في تطبيق iMessage إمكانية دمج الرسائل في مجموعات، مع تحسينات في بعض مميزات التطبيق الحالية والتي تشمل بعض المؤثرات تأتي بملء الشاشة من بين مميزات أخرى.

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