سامسونج تستثمر 10% من عائدات الربع الأول في البحث والتطوير، وتسجل رقم قياسي جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج عن نتائجها المالية للربع الأول من هذا العام في الأسبوع الماضي، وكشفت اليوم عن مقدار الدخل الذي أنفقته على أنشطة البحث والتطوير. نقلاً عن وكالة الأنباء Yonhap، أنفقت شركة سامسونج 5.36 تريليون وون كوري، وهو ما يُعادل 4.36 مليار دولار أمريكي على البحث والتطوير فقط بين شهري يناير ومارس 2020.

وقد تجاوز الإستثمار الرقم القياسي السابق البالغ 5.32 تريليون وون كوري، والذي سجلته الشركة الكورية الجنوبية في الربع الأول من العام 2018.

الرقم الذي أعلنت عنه شركة سامسونج يُساوي 9.7 في المئة من إجمالي عائداتها، وهذا ما يمثل أكثر بقليل من إستثمارات الشركة البالغة 9.6 في المئة قبل إثني عشر شهرًا. تمكنت سامسونج من تحطيم رقم قياسي آخر في مجال البحث والتطوير أيضًا، وهو المبلغ الإجمالي الذي تم إنفاقه في فترة إثني عشر شهرًا والبالغ 20.19 تريليون وون كوري، مما يعني تخطي 20 تريليون وون كوري لأول مرة في تاريخها.

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وأكدت الشركة أنها ستستمر في الإستثمار والتطوير كما هو مخطط له، ومن غير المحتمل أن يؤثر تفشي فيروس كورونا المستجد على العملية. وكشفت وكالة الأنباء Yonhap أن شركة سامسونج تمتلك أكثر من 180 آلف براءة إختراع حول العالم، منها 5075 براءة إختراع في كوريا الجنوبية وأكثر من 8700 براءة إختراع في الولايات المتحدة الأمريكية.