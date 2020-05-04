شركة Xiaomi ترد على الإتهامات بشأن جمع بيانات المستخدمين وإنتهاك خصوصيتهم

فاطمة أيت طالب - دبي - تعرضت شركة Xiaomi لإنتقادات كبيرة بسبب جمع بيانات المستخدمين إنطلاقًا من مجموعة واسعة من الأنشطة التي يقومون بها على هواتفهم الذكية. ردت شركة Xiaomi الآن على تلك الإدعاءات مشيرة إلى أن التقرير الأصلي الذي نشرته مجلة Forbes يحتوي على معلومات مغلوطة.
بإختصار، تقول الشركة أن البيانات التي يتم تجميعها لا يمكن إستخدامها لتحديد مستخدم معين وأن أبحاث Forbes مضللة وأن الشركة تحترم قوانين الخصوصية المحلية والدولية.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الشركة تحديثًا مهمًا لمستخدمي Mi Browser و Mint Browser مما يمنحهم خيار إلغاء الإشتراك في جمع البيانات تمامًا عندما يستخدمون وضع التصفح الخفي. عمومًا، يمكنكم الإطلاع على البيان الرسمي الكامل المقدم من قبل شركة Xiaomi بشأن هذه المسألة في رابط المصدر أدناه.
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