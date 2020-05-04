سامسونج تبدأ بإصدار التحديث الأمني لشهر مايو لـ Galaxy S10 Series و Galaxy A50

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج الآن بإصدار التحديث الأمني لشهر مايو لعدد من الأجهزة الخاصة بها، وهذا يشمل تشكيلة Galaxy S10 Series، بما في ذلك Galaxy S10e و Galaxy S10 و Galaxy S10 5G و +Galaxy S10. هذا التحديث متوفر كذلك للهاتف Galaxy A50.

هذا التحديث يشمل الإصلاحات الأمنية لشهر مايو، ويجلب معه كذلك مجموعة من التحسينات والإصلاحات الأخرى، فضلا عن تعزيز إستقرار وثبات نظام التشغيل في هذه الهواتف الذكية.

هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.