الإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo A92 مع تصميم ومواصفات تقنية مألوفة

فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما أعلنت عن الهاتفين Galaxy A52 و Galaxy A72 في الشهر الماضي، قررت شركة Oppo الآن الكشف عن عضو آخر ضمن تشكيلة Oppo A Series يُدعى Oppo A92 في ماليزيا. ومع ذلك، فقد إتضح أن هذا الهاتف ليس هاتفًا جديدًا كليًا، فهو ليس سوى Oppo A72 مع إسم مختلف نظرًا إلى أنه يملك نفس التصميم ويحمل نفس المواصفات التقنية.

الهاتف Oppo A92 يضم شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بثقب صغير في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية. وبصرف النظر عن الشاشة، فهذا الهاتف يضم كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية علمًا أن الكاميرا الثالثة عبارة عن كاميرا ماكرو، في حين تعمل الكاميرا الرابعة على إستشعار معلومات العمق.

الهاتف Oppo A92 الجديد يضم كذلك بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الخلف. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة ColorOS 7.1 الأحدث من شركة Oppo.

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الآن، بعدما تطرقنا للمواصفات التقنية، فقد أعلنت شركة Oppo أنها ستقوم بعرض الهاتف Oppo A92 للبيع مقابل 280 دولار أمريكي للنسخة التي تضم 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية. هذا الهاتف متاح الآن بالفعل للطلب المسبق على الموقع الرسمي لشركة Oppo وفي العديد من المتاجر الإلكترونية الماليزية. وللآسف، ليست هناك أي معلومات حاليًا حول موعد إطلاق هذا الهاتف على الصعيد العالمي.