تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق إصدار خاص من هاتف P30 Pro مع خدمات جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد في أحد العروض الترويجية لشركة هواوي إصدار خاص من هاتف P30 Pro والذي يأتي بمواصفات مختلفة عن الإصدار الرئيسي في الذاكرة العشوائية والتخزين، كما تشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار ينطلق بخدمات جوجل أيضاً.

بدأ فرع هواوي في ألمانيا في حملة ترويجية جديدة لسلسلة هواتف P30، حيث تقدم العملاق الصيني جهاز MediaPad T3 10 اللوحي مع حافظة في عرض مجاني عند شراء هاتف P30 Lite، أو الإصدار الخاص من هاتف P30 Lite، أو هاتف P30، أو P30 Pro، كما يظهر في الحملة الترويجية إصدار خاص من هاتف P30 Pro.

Advertisements

ولقد رصد الإصدار الخاص من هاتف P30 Pro لعدة مرات في الشروط والأحكام الخاصة بالإعلان الترويجي، حيث ينطلق هذا الإصدار بمواصفات جديدة في الذاكرة العشوائية، والسعة التخزينية، بينما لا تختلف المواصفات الأخرى عن الإصدار الرئيسي، حيث تتوفر خدمات جوجل لهذا الإصدار أيضاً.

وتشير الصفحة الترويجية إلى أن الإصدار الخاص من هاتف P30 Pro سيتوفر للطلب المسبق في 15 من مايو، حيث من المتوقع أن يضم الهاتف ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

المصدر

اعلان





