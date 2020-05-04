تكنولوجيا: HP تكشف النقاب عن شاشة الألعاب HP Omen 27i التي تتوفر بسعر 500 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت HP عن أحدث شاشة مخصصة للألعاب HP Omen 27i التي تنطلق بإضاءة خلفية لدعم الوصول إلى المنافذ بشكل سريع، كما تدعم معدل تحديث 165Hz، وتتوفر في موقع الشركة اليوم بسعر 500 دولار تقريباً.

أعلنت شركة HP اليوم عن إصدار جديد من الشاشات المخصصة للألعاب، حيث تتميز شاشة HP Omen 27i بحجم 27 إنش في شاشة nano IPS بدقة عرض 2560 في 1440 بيكسل، أو جودة QHD، كما تدعم الشاشة ألوان أفضل مع تباين أعلى مقارنة بإصدارات الشركة السابقة من شاشات الألعاب.

كما تتميز شاشة HP Omen 27i بأبعاد 16:9، وتدعم نسبة 98% من ألوان DCI-P3 gamut، أيضاً تدعم الشاشة معدل تحديث 165Hz، مع وقت إستجابة 1 مللي ثانية، وتتوافق الشاشة مع تقنية Nvidia G-Sync لدعم عرض إنسيابي،

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أيضاً يدعم شاشة HP Omen 27i إضاءة خلفية تتيح للمستخدم الوصول للمنافذ بآداء أسرع، حيث تأتي الإضاءة إلى جانب حامل الشاشة الذي يتوافق مع VESA، حيث تضيء المنافذ في الجهة الخلفية للشاشة.

وتضم شاشة HP Omen 27i منفذ DisplayPort 1.2، و HDMI 2.0، مع اثنان من منافذ USB 3.0 لدعم إتصال الملحقات والإكسسوارات، مع منفذ USB 3.0 لنقل البيانات والطاقة.

ومن المقرر أن تتوفر شاشة HP Omen 27i على موقع الشركة الرسمي HP.com أو في Best Buy اليوم بسعر 500 دولار تقريباً.

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