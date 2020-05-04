شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تؤكد طرح إصلاح أخطاء تحديث Windows 10 May والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة مايكروسوفت أن تحديث Windows 10 May 2020 يأتي مع العديد من إصلاحات الأخطاء، ووفقًا لما نشرته مدونة Windows 10، قد يجد بعض مستخدمي Windows 10 أن النظام الأساسي لـ Windows Mixed Reality لا يعمل بشكل صحيح.

وبحسب موقع TOI الهندى، فبالنسبة للمستخدمين الذين يستخدمون النظام الأساسي بشكل منتظم، اقترحت مايكروسوفت عدم التحديث إلى تحديث مايو 2020 في الوقت الحالي حيث تعمل الشركة على الإصلاح، والذي تأمل في إصداره في أوائل مايو.

كذلك فهناك مشكلة أخرى سيتم إصلاحها من خلال التحديث وهي الخطأ الذي يتسبب في قيام أداة DISM (خدمة نشر الصور وإدارتها) بالإبلاغ عن حالة التلف بشكل غير صحيح، وقالت مايكروسوفت إن هذا سيتم إصلاحه في إصدار قادم.

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وقد أعلنت مايكروسوفت الشهر الماضي أنها ستقدم الدعم لبعض الإصدارات القديمة من ويندوز لمدة ستة أشهر أخرى، وقالت الشركة في صفحة الدعم الخاصة بها: "بصفتنا عضوًا في المجتمع العالمي، نريد أن نساهم في تقليل الضغط الذي يواجهه عملاؤنا الآن، ولتحقيق هذه الغاية، قمنا بتأجيل الموعد المقرر لتقديم الدعم والخدمة لمساعدة الأشخاص والمؤسسات في تركيز اهتمامهم على الحفاظ على استمرارية الأعمال".

وكان من المفترض أن تنهي الشركة دعم Windows 10، الإصدار 1709 (Enterprise، Education، IoT Enterprise) اليوم بتحديث نهائي ولكن الآن سيتم إصداره في 13 أكتوبر 2020.

وبعد ذلك، كان من المفترض أن تطرح الشركة التحديث الأمني ​​النهائي لـ Windows 10، الإصدار 1809 (Home، Pro، Pro Education، Pro for Workstations، IoT Core) في 12 مايو 2020، ولكن سيتم إصداره الآن في 10 نوفمبر 2020.

كذلك فتقوم مايكروسوفت أيضًا بإيقاف تحديثات الميزات التي تم بدء تشغيلها مؤقتًا لـتعمل إصدارات Home وPro التي تعمل على الإصدار 1809، وسيتم إبطاء عملية إعادة التشغيل بشكل كبير وسيتم مراقبتها عن كثب قبل تاريخ انتهاء الخدمة المتأخر في 10 نوفمبر 2020 لتوفير الوقت المناسب لعملية تحديث سلسة، حسبما ذكرت الشركة.