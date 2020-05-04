شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعلن رسميا عن جهاز MacBook Pro جديد مقاس 13 بوصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل اليوم الاثنين عن جهاز MacBook Pro جديد مقاس 13 بوصة، والذى يحتوى على ضعف مساحة التخزين الموجودة بالإصدار الأخير، ولكنه يبدأ بنفس السعر 1299 دولارًا.

ووفقا لموقع CNBC الأمريكى، دعم جهاز أبل MacBook Pro أيضا بلوحة مفاتيح جديدة تمامًا، والتى تمت إضافتها إلى جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة وجهاز MacBook Air الجديد فى وقت سابق، بعد أن كانت الإصدارات السابقة من لوحات مفاتيح MacBook تعانى من مشاكل تسببت فى كسرها.

تقدم شركة أبل رقائق Intel من الجيل العاشر فى بعض الموديلات عالية الجودة، ولكنها لا تزال تستخدم رقائق الجيل الثامن القديمة فى بعض موديلاتها الأرخص، بما فى ذلك هذا الجهاز الجديد، لذا ستحتاج إلى إنفاق 1799 دولارًا على الأقل لجهاز MacBook Air 13 بوصة جديدًا مع معالج Intel من الجيل العاشر.

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ومثل النماذج السابقة، دعم جهاز MacBook Pro بشريط Touch Bar من أبل على طول الصف العلوى من المفاتيح، والذى يوفر اختصارات مختلفة اعتمادًا على التطبيق الذى قمت بفتحه.

ويتوفر جهاز MacBook Air الجديد مقاس 13 بوصة للطلب بدءًا منال يوم الاثنين وسيبدأ فى الوصول للعملاء بحلول نهاية الأسبوع.

ويعد هذا الجهاز الأحدث من أبل، بعد أن كشفت عن بعض أجزتها الأخرى خلال الأسابيع السابقة، ففى مارس الماضى، أطلقت شركة أبل جهازها المحمول MacBook Air وجهازى iPad Pro، ثم فى أبريل أصدرت هاتفها الجديد iPhone SE بقيمة 399 دولارًا.

تعقد أبل عادةً بعض الأحداث فى شهر مارس، حيث قد تكشف عن بعض من منتجاتها الجديدة، ولكن من المحتمل أيضًا أن تبدأ أبل فى الإعلان عن بعض الأجهزة التى كانت ستعلنها خلال حدث WWDC السنوى فى يونيو الخاص بالمطورين، حيث تركز أبل فى الغالب على البرامج الجديدة ولكنها تكشف فى بعض الأحيان عن منتجات جديدة، مثل أجهزة Mac.