شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أستراليا تكشف عن بيانات أكثر من 774 ألف مهاجر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد خبراء الخصوصية وزارة الشؤون الداخلية الاسترالية بسبب خرق البيانات التي كشفت عن التفاصيل الشخصية لـ 774 ألف مهاجر وأشخاص يطمحون إلى الهجرة إلى أستراليا ، بما في ذلك الأسماء الجزئية ونتائج الطلبات.

وبحسب صحيفة الجارديان، ففي الوقت الذي تطلب فيه الحكومة الفيدرالية من الأستراليين الوثوق بأمان البيانات التي تم جمعها من خلال تطبيق تتبع الاتصال Covid-Safe ، فإن خبراء الخصوصية يشعرون بالفزع من الخرق، الذي يقولون إنه مجرد أحدث حلقة في سلسلة طويلة من أخطاء الأمن السيبراني.

حيث تدعو منصة SkillsSelect التابعة للإدارة ، التي تستضيفها إدارة التوظيف ، العمال المهرة ورجال الأعمال للتعبير عن اهتمامهم بالهجرة إلى أستراليا، ويتم تخزين عبارات الاهتمام لمدة عامين ويتم عرضها على تطبيق متاح للجمهور، حيث يتم الإعلان عنه على موقع الشؤون الداخلية ، مما يسمح لهم بتلقي دعوات لتأشيرات العمل الماهرة.

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وقد جعلت المنصة الرقمية SkillsSelect في البلاد من السهل جدًا تصفية عبارات الاهتمام (أي الأشخاص الذين ينوون الهجرة) لرؤية التفاصيل الحساسة مثل العمر وبلد الميلاد والحالة الاجتماعية والمؤهلات ونتائج التطبيق، حيث يمكن معرفة قدر كبير عن الحياة الشخصية لشخص ما إذا كانت لديك فكرة غامضة عمن كنت تبحث عنه.

وقامت إدارة التوظيف بوضع موقع SkillsSelect في وضع عدم الاتصال من أجل "الصيانة" بعد فترة وجيزة من اتصال الجارديان، ولكن ليس من الواضح متى قد تعود أداة المهاجرين، فيما قد يكون المسؤولون في مشكلة في هذه الأثناء، على الرغم من ذلك، حيث يُطلب منهم إخطار كل من مفوض الخصوصية والضحايا.

ولعل التوقيت مؤسف على الأقل، حيث أطلقت أستراليا مؤخرًا تطبيق COVID-19 لتتبع جهات الاتصال مع مخاوف الخصوصية الخاصة بها، وعلى الرغم من أن SkillsSelect تم تطويره بشكل منفصل، إلا أن هذه الحادثة تخاطر بتقويض الثقة في وقت تحتاج فيه الحكومة الأسترالية إلى ملايين الأشخاص لتنزيل تطبيق COVID-19 وتتبع انتشار المرض.