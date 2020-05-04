هذه التطبيقات الخمسة يجب تثبيتها في هاتفك الجديد قبل استخدامه

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 مايو 2020 05:36 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

إليك 5 تطبيقات يجب تثبيتها في هاتفك الجديد قبل استخدامه:

1- تطبيق LastPass:

إعداد جهاز جديد يعني إدخال الكثير من كلمات المرور، وبدلاً من الاعتماد على الملء التلقائي في متصفح جوجل كروم أو Apple Keychain، يجب أن يكون لديك تطبيق مدير كلمات مرور منفصل، وهنا يمكن أن يساعدك تطبيق LastPass.

يقدم تطبيق LastPass إصدارًا مجانيًا يضم الكثير من الميزات التي ستحتاج إليها، حيث يتيح لك إنشاء عدد غير محدود من كلمات المرور في هاتفك وتخزينها.

بالإضافة إلى تخزين معلومات أخرى هامة، مثل: أرقام بطاقات الائتمان، وتشفير جميع عمليات تسجيل الدخول والمعلومات الأخرى، ومزامنتها عبر السحابة، بحيث يمكنك الوصول إليها من أي جهاز آخر من خلال التطبيقات أو المتصفح.

البدائل: 1Password و DashLane، و NordPass.

2- تطبيق Authy:

أثناء تصفحك للإنترنت ربما ترغب في الحصول على تطبيق مصادقة ثنائية لحماية حساباتك على الإنترنت، وعلى الرغم من أن العديد من تطبيقات إدارة كلمات المرور تدعم ميزة (المصادقة الثنائية) 2FA، إلا أن تطبيق Authy يتيح لك إبقاء كلمات المرور الخاصة بك منفصلة.

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البدائل: Google Authenticator و andOTP.

3- تطبيق F-Secure Freedome:

مع وجود الكثير من عمليات التجسس وسرقة الهوية عبر الإنترنت، نجد أن استخدام تطبيق شبكة افتراضية VPN يعتبر أمرًا ضروريًا للحفاظ على سرية هويتك عبر الإنترنت، وسهولة استخدام الخدمات والمواقع المحجوبة في منطقتك.

وبالتالي يجب عليك تأمين حركتك من خلال استخدام تطبيق F-Secure Freedome، وهو سهل الاستخدام، ويعمل بهدوء، ولا يستهلك الكثير من موارد الهاتف.

البدائل: NordVPN و ExpressVPN.

4- تطبيق Tile:

مع سهولة فقدان الأشياء الصغيرة، مثل: المفاتيح والهاتف، يجب عليك استخدام أداة تُمكنك من العثور عليها بسهولة، ويمكنك استخدام أداة Tile، التي تأتي مع تطبيق يُثبت في الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، وتشغيلها للعثور على أشيائك المفقودة بسهولة.

البدائل: Chipolo و MYNT.

5- تطبيق Speedtest:

يعتبر تطبيق Speedtest طريقة موثوقة جدًا لاختبار سرعات الشبكة، حيث يمكنك استخدامها لاختبار سرعة شبكة الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي للعثور على أفضل الأوقات لتنزيل الملفات الكبيرة، والحصول تجربة تصفح مريحة في الأوقات التي تختارها.