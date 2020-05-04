تكنولوجيا: HP تعلن عن الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب المكتبي Omen المخصصة للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت HP عن أجهزة الحاسب المكتبي المخصصة للألعاب Omen 25L وOmen 30L، التي تقدم بتحسينات في المواصفات، وتصميم جديد وإضاءة LED تدعم عرض أي لون، كما تنطلق الأجهزة بسعر يبدأ من 900 دولار.

تقدم HP أجهزة Omen 25L وOmen 30L بتصميم جديد يختفي فيه الشعار القديم، لدعم الأجهزة بتصميم واضح وأنيق مع إضاءة LED تدعم ألوان مختلفة، كما يدعم تصميم الأجهزة تبريد أكثر كفاءة، مع تدفق للهواء بكفاءة أفضل.

إختارت شركة HP العلامة التجارية لأجهزة الحاسب الجديدة من سلسلة Omen، لتعبر عن السعة الداخلية لكل إصدار، كما يتميز كلا الإصدارين باللون الأسود، كما تدعم الأجهزة تعديل بعض المواصفات مثل إختيار جهة زجاجية شفافة لإظهار الإضاءة والهيكل الداخلي للجهاز.

ومن المقرر أن يبدأ سعر HP Omen 25L من 900 دولار تقريباً، على أن تأتي التعديلات لتحسين مواصفات الأجهزة بقيمة إضافية، كما يدعم الجهاز رقاقة معالج Intel Core i5-10400 أو AMD Ryzen 5-3500، على أن يتوفر نموذج مع كرت شاشة Nvidia GeForce GTX 1650 أو كرت شاشة AMD Radeon RX 5500.

أيضاً يتميز جهاز HP Omen 25L بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت HyperX Fury DDR4 رام بسرعة 3200MHz، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت في WD Black M.2 NVMe SSD، مع مصدر طاقة Cooler Master Bronze بقدرة 500W.

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كما ينطلق جهاز الحاسب المكتبي HP Omen 30L بمواصفات أعلى لدعم المستخدمين في الألعاب، مع سعر يبدأ من 1200 دولار تقريباً، حيث يتضمن الجهاز رقاقة معالج Ryzen 5-3600 من AMD وكرت شاشة AMD Radeon RX 5700XT.

ومن المقرر أن ينطلق جهاز HP Omen 30L بنفس مواصفات الذكراة العشوائية والسعة التخزينية وأيضاً قدرة الطاقة المميزة لجهاز HP Omen 25L.

أيضاً يتوفر نموذح أعلى من جهاز HP Omen 30L بمعالج Intel Core i5-10600K، وكرت شاشة GeForce GTX 1660 Ti من إنفيديا، والذي يتوفر بسعر 1300 دولار تقريباً، ومن المقرر أن يدعم HP Omen 30L أيضاً معالج Ryzen 7-3700X مع كرت شاشة AMD.

يذكر أن HP تقدم أيضاً نموذج مميز من جهاز HP Omen 30L برقاقة معالج Core i7-10700K من إنتل، مع كرت شاشة GeForce RTX 2080 Super الفائقة من Nvidia مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في SSD والذي يتوفر بسعر 2000 دولار تقريباً.

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