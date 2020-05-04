الهاتفين Galaxy S8 و +Galaxy S8 سيبدأن الآن بتلقي التحديثات الأمنية الفصلية

فاطمة أيت طالب - دبي - من الآن فصاعدًا، لن يتلقى الهاتفين Galaxy S8 و +Galaxy S8 سوى التحديثات الأمنية الفصلية. هذا يعني أنه بدلاً من الحصول على التحديثات الأمنية الجديدة كل شهر، سيتم تجميع تلك التحديثات وإصدارها لكلا الهاتفين كل ثلاثة أشهر.

تم إطلاق الهاتفين Galaxy S8 و +Galaxy S8 منذ ثلاث سنوات، وبالضبط في شهر أبريل من العام 2017. في البداية، تم إطلاق هذين الهاتفين مع نظام Android 7.0 Nougat، ولكن تم تحديثهما منذ ذلك الحين إلى Android Oreo، وبعد ذلك إلى Android 9 Pie. وللآسف، فهما لن يحصلا على تحديث Android 10.

للمقارنة، أنهت شركة سامسونج دعمها للهاتفين Galaxy S7 و Galaxy S7 Edge اللذان تم إصدارهما في العام 2016 في الشهر الماضي، بعد أن أمضوا عامين في الحصول على التحديثات الأمنية الشهرية وسنتين من التحديثات الأمنية الفصلية. أرادت شركة سامسونج في الأصل إنهاء الدعم لهواتف Galaxy S7 Series قبل عام، ولكنها أعادت النظر في ذلك وإستمرت في إصدار التحديثات لمدة 10 أشهر أخرى. وبالتالي، فنحن نتوقع أن يحصل الهاتفين Galaxy S8 و +Galaxy S8 على التحديثات الأمنية الفصلية إلى غاية العام 2021.