تشكيلة Meizu 17 Series ستصل مع شاشات Super AMOLED خاصة، وستدعم NFC

فاطمة أيت طالب - دبي - من المفترض أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Meizu 17 و Meizu 17 Pro بعد بضعة أيام من الآن، ولكن المزيد من التفاصيل المرتبطة بهذا الهاتف تواصل تدفقها إلى الويب. وعلى ذكر ذلك، فقد أكدت لنا أحدث التفاصيل التي وردتنا اليوم أن هذين الهاتفين سيأتيان مع شاشات Super AMOLED خاصة مصنوعة من قبل شركة سامسونج. وأشارت الإعلانات التشويقية السابقة إلى أن هذه الشاشات ستمتاز أيضًا بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وستضم ثقبًا في الركن الأيمن العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 32 ميغابكسل.

وبغض النظر عن شاشات Super AMOLED المصممة خصيصًا لتشكيلة Meizu 17 Series، فقد تأكد لنا اليوم كذلك أن هذه السلسلة ستضم أيضًا رقاقة NFC مما يعني أنها ستكون مؤهلة لإجراء عمليات الدفع في محطات الدفع التي تقبل إمكانية الدفع بإستخدام خدمات الدفع عبر الأجهزة المحمولة، بما في ذلك خدمة الدفع Meizu Pay.

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وبالعودة إلى الإعلانات التشويقية السابقة، فقد أكدت لنا شركة Meizu أن الهاتف Meizu 17 سيضم بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، وذاكرة تخزينية سريعة من نوع UFS 3.1. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا الشركة كذلك عن تصميم الهاتف مما أكد لنا قدوم الهاتف مع شاشة تمتاز بثقب صغير في الركن الأيمن العلوي من أجل الكاميرا الأمامية وأربع كاميرات في الواجهة الخلفية، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما سيتم الإعلان رسميًا عن الهاتفين Meizu 17 و Meizu 17 Pro في اليوم الثامن من شهر مايو الجاري، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.