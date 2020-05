أدلة جديدة تُلمح لقدوم الهاتف Huawei P30 Pro New Edition قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - قام فرع شركة Huawei في ألمانيا بإطلاق عرض ترويجي على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت حيث يتم من خلاله تقديم جهاز Huawei MediaPad T3 10 مجانًا وحافظة للجهاز اللوحي عندما تقوم شراء أحد هواتف Huawei P30 Series. الهواتف المؤهلة في هذا العرض الترويجي هي Huawei P30 Lite و Huawei P30 Lite New Edition و Huawei P30 و Huawei P30 Pro و Huawei P30 Pro New Edition. نعم، آخر هاتف جديد تمامًا ولم يتم الإعلان عنه بعد.

يظهر الهاتف Huawei P30 Pro New Edition عدة مرات في شروط وأحكام العرض الترويجي الذي تديره Huawei و Vodafone و Otelo. يختلف الهاتف بوضوح عن الهاتف Huawei P30 Pro، وقد وضع الفريق القانوني هذين الهاتفين في كلا طرفي قائمة الهواتف الذكية لكي لا يعتقد شخص ما أن هذا قد يكون خطأ.

إذا كانت Huawei ستقوم فعلاً بإطلاق الهاتف Huawei P30 Pro New Edition، فنحن نتوقع أن يكون بمثابة إصدارًا فرعيًا مشابهًا لـ Huawei P30 Lite و Huawei P30 Lite New Edition بحيث من المرجح أن يتم تزويد الهاتف Huawei P30 Pro New Edition بالمزيد من الذاكرة العشوائية والمزيد من الذاكرة الداخلية مع إبقاء بقية المواصفات التقنية على حالها من دون تغيير.

تقول صفحة العرض الترويجي حاليًا أنه يمكن طلب الهاتف الجديد مسبقًا إعتبارًا من 15 مايو. وبالنظر إلى أن شركة Huawei أعلنت في البداية عن الهاتف Huawei P30 Pro مع ما يصل إلى 8GB من الذاكرة العشوائية و512GB من الذاكرة الداخلية، فإن هذا الهاتف الجديد يمكن أن يكون أول عضو في تشكيلة Huawei P Series يصل مع 12GB من الذاكرة العشوائية أو 1 تيرابايت من الذاكرة الداخلية.