«أوبر إيتس» تنهى عملياتها فى 7 بلدان بينها دول عربية.. والشركة: الخدمة لم تنم بالقدر المتوقع

أعلنت شركة أوبر الأميركية أنها تعتزم توقيف أعمال UBER EATS في الرابع من يونيو المقبل في سبع دول وهي السعودية ومصر وجمهورية التشيك ورومانيا والأوروغواي وهندوراس أوكرانيا.

هذا وأشارت الشركة الأميركية إلى أنها ستقوم بنقل أعمال UBER EATS في دولة الإمارات إلى شركة كريم.

وكانت "أوبر" قد كشفت مؤخرا عن خطط لتوسيع خدمات تسليم سلع البقالة ومنتجات أخرى من المتاجر والمطاعم في إطار استجابتها لإجراءات العزل المرافقة لانتشار فيروس كورونا.

وكانت شركة أوبر أطلقت الشهر الماضي مركزاً للعمل (Uber Works) لمساعدة السائقين في العثور على وظائف بديلة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد عبر منصات الشركة المختلفة.

حيث يكافح العديد من السائقين في جميع أنحاء العالم، لتغطية نفقاتهم بالنظر إلى أن انتشار الفيروس تسبب في توقف شبه كلي للنقل في جميع أنحاء العالم.

ويأتي المركز الجديد بعد أن قلصت شركات خدمات النقل التشاركي مثل (أوبر) Uber و (ليفت) Lyft خدماتها في العديد من المدن في جميع أنحاء العالم.

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وقالت أوبر: "نعلم أن هناك عدداً أقل من الرحلات المتاحة، وأنك تكسب أموالًا أقل في القيادة، ولهذا السبب نقدم لكم طريقة جديدة للعثور على عمل آخر سواء مع أوبر أو شركة أخرى".

وجهت منصة أوبر إيتس رسالة لعملائها أن سوق خدمة أوبر إيتس لم تنم بالقدر المتوقع، مما دفع شركة أوبر لاتخاذ القرار الصعب بإيقاف نشاط الشركة فى مصر بداية من يوم الإثنين 18 مايو.

وبحسب رسالة نصية، قالت المنصة، إن النظام سيظل يعمل بالكامل حتي هذا التاريخ كما سيستمر تقديم المدفوعات عن كل الطلبات حتى نهاية اليوم

وقالت الشركة إنها أطلقت الخدمة فى مصر بهدف الشراكة مع المطاعم المحلية في تقديم خدمة توصيل الطعام بأسلوب مناسب ويحظى بثقة الجميع لكل المناسبات.

قررت منصة طلب توصيل الطعام أونلاين “أوبر إيتس” المملوكة لشركة أوبر الأمريكية لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول التخارج نهائيا من 8 أسواق فى حول العالم التى تعمل بها وعلى رأسها مصر .

وبحسب موقع رويتز ، تعتزم أوبر إيتس التخارج من جمهورية التشيك وهندوراس ورومانيا والسعودية وأوكرانيا وأوراجوى ومصر بحلول 4 يونيو المقبل.

وتشهد سوق خدمات توصيل الأطعمة أونلاين منافسة قوية فى مصر بين عدة تطبيقات منها اطلب والمنيوز.