تكنولوجيا: ابل تعلن رسمياً عن جهاز MacBook Pro بحجم 13 إنش ولوحة مفاتيح Magic

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة الآن عن جهاز MacBook Pro بحجم 13 إنش ولوحة مفاتيح Magic والذي ينطلق بالجيل العاشر من معالجات إنتل بسعر يبدأ من 1299 دولار.

كشفت شركة ابل عن إصدارها الجديد من MacBook Pro بحجم 13 إنش، الذي يأتي بترقية محدودة عن الإصدار الحالي من جهاز MacBook Pro بحجم 13 إنش، على أن تتوقف ابل عن بيع الإصدارات السابقة من الجهاز الذي يتضمن لوحة مفاتيح butterfly.

كانت شركة ابل قد بدأت التحول إلى لوحة مفاتيح Magic في أجهزة MacBook مع إنطلاق جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش في في نوفمبر من عام 2019، ومن ثم قدمت تحديث MacBook Air أيضاً بلوحة مفاتيح Magic لاحقاً، واليوم تتوسع الشركة بلوحة المفاتيح في مزيد من إصدارات الشركة.

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وينطلق إصدار ابل الجديد MacBook Pro بحجم 13 إنش بعدد 4 من موصلات Thunderbolt 3 / USB-C، مع مدخل للسماعات، كما يتضمن الجهاز شريط اللمس، ومستشعر TouchID للبصمة، مع زر ESC فعلي في لوحة المفاتيح.

كما يأتي جهاز MacBook Pro بحجم 13 إنش مع ذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام 3733MHz لدعم الجهاز بآداء أسرع، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت في SSD، كما تقدم ابل ترقية أخرى في الذاكرة العشوائية تصل إلى 32 جيجا بايت رام، كما تصل السعة التخزينية في الجهاز إلى 4 تيرابايت.

أيضاً يدعم جهاز MacBook Pro بحجم 13 إنش الجيل العاشر من معالجات إنتل، مع turbo boost تصل إلى سرعة 4.1Ghz، كما يدعم تقنية Iris graphics من إنتل، يدعم شاشة Pro XDR بدقة عرض 6K، كما يتميز الجهاز بسطوع 500 nits في الشاشة.

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