التقديرات تشير إلى إنخفاض الإنتاج العالمي للهواتف الذكية بنسبة 16.5% في الربع الثاني

فاطمة أيت طالب - دبي - إنخفضت مبيعات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم بسبب تفشي فيروس COVID-19، ووفقًا لتقرير حديث، فقد ينخفض إنتاج الهواتف الذكية بنسبة تصل إلى 16.5 في المئة في الربع الثاني من العام 2020.

تأتي هذه الأخبار كجزء من تقرير من مؤسسة TrendForce المتخصصة في بحوث السوق يتوقع أن ينخفض إنتاج الهواتف الذكية بنسبة 16.5 في المئة في الربع الثاني من هذا العام.

إنخفض الإنتاج العالمي للهواتف الذكية في الربع الأول من هذا العام بنسبة 10 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى حوالي 280 مليون وحدة، وهو أدنى مستوى يتم الوصول إليه في السنوات الخمسة الأخيرة، وهذا بسبب الإضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا في سلسلة التوريد، مثل تأخر إستئناف العمل ونقص العمال والمواد الأولية، مما تسبب في تقليص القوة الإنتاجية للمصانع.

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وفيما يخص الربع الثاني من هذا العام، هناك الآن تحسن في كل من سلسلة التوريد وحالات إستئناف العمل لخطوط التصنيع والتجميع، ولكن الوباء يجعل آثار هذه التحسينات ضئيلة على سوق الهواتف الذكية بسبب تأثر الإقتصادات العالمية بالوباء. وتشير التقديرات الآن إلى أن الإنتاج العالمي للربع الثاني من هذا العام سيسجل إنخفاضًا آخر بنسبة 16.5 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي إلى 287 مليون وحدة، وهو أكبر إنخفاض مسجل لربع معين. وتتوقع مؤسسة TrendForce أن يبلغ إجمالي الإنتاج السنوي 1.4 مليار وحدة، وهذا ما يمثل إنخفاضًا بنسبة 11.3 في المئة على أساس سنوي.

ستستغرق جميع القطاعات الصناعية بما في ذلك قطاع الهواتف الذكية بعض الوقت للتعافي من تأثير COVID-19 على المشهد الإقتصادي العالمي. يمكنك مشاهدة التقرير الكامل على الموقع الرسمي لشركة TrendForce إنطلاقًا من هذا الرابط هنا.