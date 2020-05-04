وكالة الفضاء NASA تتعهد بترخيص تصميم جهازها للتنفس الصناعي مجانًا

فاطمة أيت طالب - دبي -

واحدة من المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها حاليًا بسبب تفشي فيروس كورونا هي أجهزة التنفس الصناعي. الخبر السار هو أنه بفضل الأشخاص في وكالة الفضاء NASA، فإنهم يرخصون تصميمًا لجهاز للتنفس الصناعي مجانًا حتى تتمكن الشركات من البدء في إنتاجه دون الحاجة إلى إضاعة الوقت الإضافي أو الموارد في البحث عن التصاميم الخاصة بها.

إجتمع المهندسون من مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة الفضاء NASA للمساعدة في إنشاء هذا التصميم الذي إكتمل بالفعل في غضون 37 يومًا فقط. هذا التصميم الجديد لجهاز التنفس الصناعي والذي أطلقت عليه وكالة الفضاء NASA إسم VITAL، تمت المصادقة عليه كجهاز للتنفس الصناعي من قبل إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية مما يعني أنه يمكن للشركات البدء في صنعه وإعطائه للمستشفيات.

وفقًا لـ Fred Farina، كبير مسؤولي الإبتكار والشراكات المؤسسية في شركة Caltech، فقد صرح بالقول : ” الآن بعد أن أصبح لدينا التصميم، فإننا نعمل على تمرير العصا إلى المجتمع الطبي، وفي نهاية المطاف المرضى، في أسرع وقت ممكن. ولتحقيق هذه الغاية، نقدم تصاميم مُرخصة على أساس أنها حالية من حقوق الملكية خلال فترة الوباء “.

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تم إختبار VITAL بنجاح على ” محاكاة المريض البشري بدقة ” في مدرسة Icahn للطب، ووفقا لوكالة الفضاء NASA، فإن إحدى فوائد هذا التصميم هي أنه يستخدم مكونات أقل مقارنة بأجهزة التنفس الصناعي الأخرى، ويمكن أيضًا تعديله ليتم إستخدامه في المستشفيات الميدانية.

لم يتم تصميمه ليحل محل أجهزة التنفس الصناعي الحالية حيث يُقال أنه يدوم لحوالي 3 إلى 4 أشهر، ولكن في الحالات الحرجة وفي الأوقات الحاسمة مثل هذه، سيكون بلا شك مفيدًا.