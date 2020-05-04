تكنولوجيا: سلسلة Meizu 17 تنطلق قريباً بشاشة Super AMOLED مخصصة وتقنية NFC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Meizu للإعلان خلال أيام عن سلسلة هواتف Meizu 17، وفي أحدث الإعلانات التشويقية كشفت الشركة عن دعم هواتف Meizu 17 بشاشة Super AMOLED مخصصة مع تقنية NFC.

تتوالى الإعلانات التشويقية التي تقدم من خلالها Meizu مزيد من التفاصيل حول مواصفات هواتف Meizu 17، ولقد أكدت التفاصيل السابقة على دعم الإصدارات القادمة بمعدل تحديث 90Hz، كما تتميز الهواتف بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل.

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وفي إعلان تشويقي نشر على Weibo اليوم كشف عن دعم هواتف Meizu 17 لتقنية NFC، كما بدأت الشركة فتح التسجيل المسبق للحصول على الهاتف في منافذ البيع على شبكة الإنترنت في السوق الصيني.

يذكر أن الإعلانات السابقة أكدت أيضاً على دعم الإصدارات القادمة لمحرك mEngine 3.0، كما تنطلق الهواتف برقاقة معالج Snapdragon 865 مع معايير UFS 3.1 في السعة التخزينية، أيضاً يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W، كما يدعم إصدار Pro الشحن اللاسلكي، أيضاً تأتي الإصدارات الجديدة بنموذج من السيراميك، مع لون أخضر Azure.

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