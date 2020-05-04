زرّ تفاعل جديد من فيسبوك خلال الحجر... ما الهدف منه؟

أضافت شركة فيسبوك زر تفاعل جديد عند الإعجاب بمنشور، على شكل عناق لإظهار الدعم للعائلات والأصدقاء في ظل انتشار فيروس كورونا فقد بدأت علامة التفاعل الجديدة التي تجسد رمزاً تعبيرياً يحضن قلباً، تظهر لدى بعض مستخدمي فيسبوك منذ الـ18 من نيسان/ابريل. وكان مدير الاتصالات بالشركة ألكسنادرو فويسا قد كشف عن الأمر بتغريدة جاء فيها:"سنطلق تفاعلاً جديداً مرتبطا بالرعاية على تطبيق فيسبوك وماسنجر، كطريقة يستطيع الناس من خلالها مشاركة دعمهم لبعضهم البعض خلال هذه الفترة غير المسبوقة". ويحمل زر التفاعل الجديد اسم "اهتم".

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