روبوت آلي يبعث الفرح في نفوس مرضى كورونا (صور)

وفي التّفاصيل، تستخدم اليابان الآن فنادق لاستضافة المرضى الذين جاءت اختبارات فيروس كورونا لديهم إيجابية لكن الأعراض أبسط مما يستدعي دخولهم المستشفى. واستعان عدد من تلك الفنادق في العاصمة طوكيو، يوم الجمعة الماضي، بإنسان آلي للمساعدة في تخفيف العبء عن الطاقم الطّبّي.



ففي أحد الفنادق، وقف روبوت، يُطلق عليه إسم "بيبر"، واسع العينين يضع على فمه كمامة في انتظار الزوار لتقديم التحية. وقال بصوتٍ لطيف:" من فضلك... ضع كمامة وأنت في الداخل! أتمنى أن تشفى بأسرع وقت ممكن".

ومن بين الرسائل الأخرى الّتي قد يقولها الروبوت نذكر:" أصلي من أجل احتواء المرض بأسرع ما يمكن، وبوحدتنا نتخطّى الأزمة ."

وبيبر ليس الروبوت الوحيد الذي يعمل في الفندق، فهناك روبوت مزود بأحدث ما وصل إليه العلم في مجال الذكاء الاصطناعي مهمته تنظيف أجزاء من الفندق منها "المناطق الحمراء"، أي تلك الأشد خطورة والتي يكون اقتراب العمّال منها محدوداً.