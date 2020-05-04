- 1/3
- 2/3
- 3/3
عندما يصل مرضى مصابون بأعراض فيروس كورونا البسيطة إلى عدد من الفنادق في طوكيو سيجدون ما قد يبعث البهجة في نفوسهم: إنسان آلي يحييهم في باحة الاستقبال.
وفي التّفاصيل، تستخدم اليابان الآن فنادق لاستضافة المرضى الذين جاءت اختبارات فيروس كورونا لديهم إيجابية لكن الأعراض أبسط مما يستدعي دخولهم المستشفى. واستعان عدد من تلك الفنادق في العاصمة طوكيو، يوم الجمعة الماضي، بإنسان آلي للمساعدة في تخفيف العبء عن الطاقم الطّبّي.
ففي أحد الفنادق، وقف روبوت، يُطلق عليه إسم "بيبر"، واسع العينين يضع على فمه كمامة في انتظار الزوار لتقديم التحية. وقال بصوتٍ لطيف:" من فضلك... ضع كمامة وأنت في الداخل! أتمنى أن تشفى بأسرع وقت ممكن".
ففي أحد الفنادق، وقف روبوت، يُطلق عليه إسم "بيبر"، واسع العينين يضع على فمه كمامة في انتظار الزوار لتقديم التحية. وقال بصوتٍ لطيف:" من فضلك... ضع كمامة وأنت في الداخل! أتمنى أن تشفى بأسرع وقت ممكن".
ومن بين الرسائل الأخرى الّتي قد يقولها الروبوت نذكر:" أصلي من أجل احتواء المرض بأسرع ما يمكن، وبوحدتنا نتخطّى الأزمة ."
وبيبر ليس الروبوت الوحيد الذي يعمل في الفندق، فهناك روبوت مزود بأحدث ما وصل إليه العلم في مجال الذكاء الاصطناعي مهمته تنظيف أجزاء من الفندق منها "المناطق الحمراء"، أي تلك الأشد خطورة والتي يكون اقتراب العمّال منها محدوداً.
وفي مسعى لتخفيف العبء عن النظام الطبي، وفرت اليابان أكثر من عشرة آلاف غرفة فندقية في أنحاء البلاد لاستضافة المرضى أصحاب الأعراض الأخف، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر روبوت آلي يبعث الفرح في نفوس مرضى كورونا (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.