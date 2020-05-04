سندباد يتصدر الترند على تويتر... فمن هي هذه الشخصية؟

تصدر هاشتاغ #سندباد مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الاخيرة، واحتل المرتبة الأولى على موقع تويتر في العراق، بعد البلبة التي اثارتها الاغنية الكويتية التي نسبت "سندباد"، البحار البغدادي، الى الكويت. فمن هو السندباد؟ ولماذا أثارت هذه الشخصية جدلا واسعا؟

سندباد، مسلسل كرتوني يَعود إلى عام 1975م. وهو من إنتاج شركة يابانية، ومن إخراج فوميو كوروكاوا. هو عبارة عن 52 حلقة كرتونية مليئة بالاحداث المشوقة والمغامرات. ويعتبر السندباد شخصية أسطورية من شخصيات ألف ليلة وليلة وهو بحار من بغداد، ويعد الشخصية الخيالية الاكثر شهرة في عالم الاطفال.



تدور احداث القصة حَول ابن أحد التُجار في مدينة بغداد في العراق، وهُو السندباد الذي قرر التجول حول بلدان ومُدن العالم برفقة عمه، إلا أنّه افترق عن عمه، ما وضعه في مواقف صعبة عديدة. وبرز خلال حلقات الفيلم الكرتوني بأن السندباد كان برفقته طائر لا يفارقه أبدًا، وكان الطائر يُدعى "ياسمينة" وقد أهداه إياه عمه.

زار السندباد الكثير من الأماكن السحرية والتقى بالكثير من الوحوش أثناء إبحاره في سواحل أفريقيا الشرقية وجنوب آسيا. وقد قام السندباد بـ7 سفرات لقي فيها المصاعب والأهوال واستطاع النجاة منها بصعوبة.

تُعد القصة جزءًا من قصص ألف ليلة وليلة القصص القديمة المعروفة، وتتحدث عن مغامرات السندباد، لذا سُميَّت كل حلقة باسم مُغامرة.

تتمحور قصة كرتون سندباد حول شخصيات اسطورية عديدة ورئيسية، منها السندباد بطل المُغامرات طول الفيلم الكرتوني، وعلي بابا الذي ظهر في المغامرة رقم 19، وعلاء الدين الصديق الآخر لسندباد وعلي بابا والذي ظهر في المغامرة 23، وياسمينة التي رافقت سندباد طوال أحداث فيلم الكرتون.

تجدر الاشارة الى ان سندباد هو الشخصية الرئيسة لقصة الفيلم، ويمتاز بزيه العربي المميز، وهو تاجر منبهر برحلات عمه إلى أعالي الجبال وإلى البحار، واستمر سندباد وحيدًا بعد غرق السفينة التي كان يركبها برفقة عمه.

في نهاية المسلسل الكرتوني ينتصر سندباد ورفاقه على الاشرار. ويعود سندباد مع اهله ورفاقه الى بغداد بعد سلسلة من المغامرات انتهت بالقضاء على المشعوذين الاشرار وجميع ملوك الجان وزعيمهم العفريت الازرق.

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والجدير ذكره، ان هذه القصة الكرتونية تحمل في طياتها معان ودروس كثيرة للاطفال. اذ تعلمهم أن الإنسان يسعى في حياته لطلب الرزق، حتى ولو تطلّب ذلك منه أن يسافر إلى بلدان بعيدة وغريبة، ويتعرف إلى أماكن لم يصل إليها أو حتى لم يعرفها من قبل.

كما تعلم الاطفال أن الإنسان يستفيد من رفقة الأشخاص الذين يقابلهم في حياته، ويساعد المحتاجين. ومن بين الدروس التي تعلمها القصة ايضا ان الانسان يلجأ الى ذوي الخبرة والاختصاص للاستعانة بهم لكي يتمكن من حل مشاكله وتلبية حاجاته.

ويجمع جميع المؤرخين على ان السندباد هو شخصية كرتونية عاشت في بغداد. كما وانها المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي لم يقبلوا بنسب هذه الشخصية الى الكويت. فبعضهم سخر من هذا الموضوع مغردا: "لا بقى حمورابي اصله كويتي وكان ياكل محبوس دياي بالسالمية."

وغرد العراقيون مستخدمين هاشتاغ #سندباد_من_بغداد، اذ كتب احدهم: بكل بساطة سرقة حضارة البلدان لن ترفع من شأن السارق ابداً والحضارة تبقى ملتصقة بصاحبها وارضها. اخشى ان ياتي يوماً ويكون حمورابي كويتياً وبقايا الجنائن المعلقة في الفحيحيل!."