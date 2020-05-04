الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أغلب المحافظات والمدن تشهد اليوم الاثنين استمرار في ارتفاع درجة الحرارة عن المعدلات الطبيعية بما تتراوح بين درجة إلى درجتين.

Advertisements

وأضاف شاهين أن غد الثلاثاء ستنخفض درجات الحرارة عن المعدل الذي وصلت له يومي السبت والأحد الماضيين، لتتراوح على القاهرة بين 26 و27 بدلا من 32 درجة، وتسجل على السواحل الشمالية 23 درجة وشمال الصعيد 32 وجنوب الصعيد 36.

وتابع: "تراجع درجات الحرارة سيكون مؤقت لمدة 48 ساعة فقط"، لافتًا إلى أنه بداية من الخميس المقبل سترتفع درجات الحرارة مرة أخرى بشكل تدريجي.

وأوضح أنه من المتوقع، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، قد تمتد إلى مناطق وأجزاء من القاهرة، غدا الثلاثاء ولمدة يوم واحد فقط.