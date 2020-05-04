تكنولوجيا: الفيس بوك تبدأ العمل على ميزة ألوان الخلفية التي تتكيف وفقاً لصورة الغلاف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة الفيس بوك في العمل على تطوير ميزة ألوان الخلفية التي تتكيف وفقاً لصورة الغلاف في التطبيق، بهدف إعطاء المستخدمين ميزة جديدة للتعبير عن أنفسهم بشكل أفضل في التطبيق.

حاولت الفيس بوك في السابق إضافت ميزة تغيير لون خلفيات تطبيق منصة الأندوريد، حيث رصدت الميزة للمرة الأولى عبر Jane Manchun Wong، لكن لم تأتي نتيجة تغيير لون الخلفية في التطبيق على النحو الأمثل، حيث ارتكز تغيير لون الخلفية على صورة الملف.

Advertisements

ولقد رصدت اليوم محاولة جديدة لشركة الفيس بوك، لجلب ميزة ألوان الخلفية التي تتكيف مع صورة غلاف الصفحة، والتي تأتي بتحسينات عن محاولة الشركة الأولى التي ارتكزت على إختيار لون مخصص في الخلفية في التطبيق وفقاً لألوان صورة الملف الشخصي.

في الوقت الحالي مازالت ميزة تغيير الخلفية بألوان تكيفية في مرحلة تجريبية، إلا أن التوقعات تشير إلى خطط الفيس بوك لجلب هذه الميزة لتطبيق منصة الأندوريد خلال الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أيضاً أن تقدم الفيس بوك تحسينات أخرى في تدرج الألوان قبل إطلاق الميزة رسمياً.

المصدر

اعلان





