براءة إختراع جديدة تقترح قدوم Galaxy Z Flip 2 مع ثلاث كاميرات في الخلف

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فاطمة أيت طالب - دبي - لا يزال هناك الكثير من الوقت قبل أن تقوم شركة سامسونج بإطلاق خليفة الهاتف Galaxy Z Flip القابل للطي والذي من المرجح أن يحمل إسم Galaxy Z Flip 2، ولكن هذا لا يعني بأن عملية تطوير هذا الهاتف لم تبدأ بعد. في الواقع، وفقا لبراءة إختراع جديدة تم رصدها على الموقع الرسمي للمكتب العالمي للملكية الفكرية، فيبدو أن شركة سامسونج تبحث في تصميمين محتملين لهذا الهاتف، وكلاهما يحتويان على ثلاث كاميرات في الخلف.
يتميز النموذج الأول ( A ) بتصميم مألوف مع كاميرا موضوعة أفقيًا، ولكن نظرًا إلى أن وحدة الكاميرا أصبحت أكبر حجمًا، فتبدو الشاشة الثانوية المستخدمة للإشعارات أصغر قليلاً. وفيما يخص النموذج الثاني ( B )، فهو يعرض كاميرا بوضعية عمودية مما يمنح مساحة أكبر لشاشة OLED الصغيرة المخصصة للإشعارات والتي أصبحت أكبر نتيجة لذلك.
لا تكشف براءة الإختراع نفسها عن أي شيء آخر ولا تضمن إستخدام شركة سامسونج لأي من هذين التصميمين في هاتفها الصدفي القابل للطي القادم. ومع ذلك، فهذه البراءة تشير إلى إمكانية إعتماد شركة سامسونج على تصميم يتبنى ثلاث كاميرات في الخلف، وسيكون الأمر منطقيًا نظرًا لأن معظم الهواتف الرائدة في السوق حاليًا تقدم ثلاثة أطوال بؤرية على الأقل.
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