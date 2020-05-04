Razer تُعلن عن سماعات الرأس اللاسلكية Razer Opus Headphones، وتدعم تقنية إلغاء الضوضاء

فاطمة أيت طالب - دبي - تميل منتجات Razer إلى الحصول على تصميم يميل أكثر إلى التركيز على اللاعبين، مما يعني عادة تصاميم جريئة إلى حد ما مع عدد كبير من أضواء RGB. ومع ذلك، إذا كنت لا تحب هذه التصاميم المثيرة للأنظار، فيبدو أن الشركة إختارت تبني تصميمًا أقل جاذبية وأكثر هدوءًا إذا جاز التعبير في أحدث سماعات الرأس الخاصة بها والتي أطلقت عليها إسم Razer Opus Headphones.

كما تلاحظون في الصورة أعلاه، فسماعات Razer Opus Headphones الجديدة من شركة Razer تملك على الأرجح واحدًا من التصاميم الأكثر هدوءًا التي رأيناها في منتجات الشركة في الأونة الأخيرة، فحتى لو لم تكن لاعبًا، فهي مناسبة لك. هذه السماعات اللاسلكية الجديدة من شركة Razer تدعم تقنية إلغاء الضوضاء وتحمل شهادة THX.

هذه السماعات مزودة بمكبرات صوتية بحجم 40mm في كل أذن، وعدة ميكروفونات مدمجة يمكن إستخدامها للمكالمات وكذلك للمساعدة في إلغاء الضوضاء. وعلاوة على ذلك، فهذه السماعات تملك وسائد ناعمة من أجل الحصول على المزيد من الراحة أثناء الإستخدام، وتضم أيضًا أزرار فعلية تسمح للمستخدمين بالرد على المكالمات، وتغيير وضع السماعات إلى الصوت المحيطي، وكذلك ضبط مستوى الصوت.

سيكون هناك أيضًا دعم للبلوتوث 4.2 و aptX وبرنامج الترميز AAC. تقول شركة Razer أن سماعات الرأس اللاسلكية الجديدة الخاصة بها قادرة على العمل لمدة تصل إلى 25 ساعة بعملية شحن واحدة. وفيما يخص الأسعار، فيبلغ سعر Razer Opus Headphones نحو 1799 يوان صيني، وهو ما يُعادل 255 دولار أمريكي، وهي للآسف متاحة في الصين فقط في الوقت الراهن.