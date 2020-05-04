شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو هتشترى موبايل جديد .. 5 تطبيقات يجب تثبيتها بهاتفك قبل استخدامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند اقتناء هاتف جديد سواء كان يعمل بنظام التشغيل iOS، أو أندرويد، فهناك بعض التطبيقات التى يجب عليك تثبيتها أولا قبل أن تقوم بفعل أى شيء آخر، إليك 5 تطبيقات يجب تثبيتها فى هاتفك الجديد قبل استخدامه:

تطبيق LastPass

إعداد جهاز جديد يعنى إدخال الكثير من كلمات المرور، وبدلاً من الاعتماد على الملء التلقائى فى متصفح جوجل كروم أو Apple Keychain، يجب أن يكون لديك تطبيق مدير كلمات مرور منفصل، وهنا يمكن أن يساعدك تطبيق LastPass

يقدم تطبيق LastPass إصدارًا مجانيًا يضم الكثير من الميزات التى ستحتاج إليها، حيث يتيح لك إنشاء عدد غير محدود من كلمات المرور فى هاتفك وتخزينها.

بالإضافة إلى تخزين معلومات أخرى هامة مثل: أرقام بطاقات الائتمان، وتشفير جميع عمليات تسجيل الدخول والمعلومات الأخرى، ومزامنتها عبر السحابة، بحيث يمكنك الوصول إليها من أى جهاز آخر من خلال التطبيقات أو المتصفح.

تطبيق Authy

أثناء تصفحك للإنترنت ربما ترغب فى الحصول على تطبيق مصادقة ثنائية لحماية حساباتك على الإنترنت، وعلى الرغم من أن العديد من تطبيقات إدارة كلمات المرور تدعم ميزة (المصادقة الثنائية) 2FA إلا أن تطبيق Authy يتيح لك إبقاء كلمات المرور الخاصة بك منفصلة.

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تطبيق F-Secure Freedome

مع وجود الكثير من عمليات التجسس وسرقة الهوية عبر الإنترنت، نجد أن استخدام تطبيق شبكة افتراضية VPN يعتبر أمرًا ضروريًا للحفاظ على سرية هويتك عبر الإنترنت وسهولة استخدام الخدمات والمواقع المحجوبة فى منطقتك.

وبالتالى يجب عليك تأمين حركتك من خلال استخدام تطبيق F-Secure Freedome وهو سهل الاستخدام، والذى يعمل بهدوء ولا يستهلك الكثير من موارد الهاتف.

تطبيق Tile

مع سهولة فقدان الأشياء الصغيرة مثل: المفاتيح والهاتف يجب عليك استخدام أداة تُمكنك من العثور عليها بسهولة، ويمكنك استخدام أداة Tile الذى تأتى مع تطبيق يُثبت فى الهاتف الذكى أو الجهاز اللوحى وتشغيله للعثور على أشيائك المفقودة بسهولة.

تطبيق Speedtest

يعتبر تطبيق Speedtest طريقة موثوقة جدًا لاختبار سرعات الشبكة، حيث يمكنك استخدامها لاختبار سرعة شبكة الهاتف الذكى أو الجهاز اللوحى للعثور على أفضل الأوقات لتنزيل الملفات الكبيرة والحصول تجربة تصفح مريحة فى الأوقات التى تختارها.