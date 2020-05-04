شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يعلن الحرب على "الجروبات" المناهضة للحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطر منظمو الاحتجاجات المناهضة للحجر الصحى إلى الفرار من فيس بوك، حيث قامت المنصة بقمع مثل هذا المحتوى، ولجأت هذه الجماعات إلى شبكة اجتماعية أخرى، والتى كانت ملجأ لمؤيدى نظريات المؤامرة وغيرهم ممن تم نفيهم من مجتمعات الإنترنت الرئيسية.

ووفقا لتقرير موقع Business Insider، أصبح موقع MeWe الاجتماعى القائم على الاشتراك ملاذا لمثل هذه المجموعات التى تحمل أسماء تكشف عن أهداف أعضائها، فهناك أوهايوون ضد الحجر الصحى المفرط، وفتح تكساس الآن، و # ReOpenFL.

وتعد مجموعات MeWe عبارة عن تكرارات لتلك الموجودة على فيس بوك بنفس الأسماء، لكن منذ أن بدأ فيس بوك فى اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه المجموعات وإزالة بعض محتوياتها، بدأ الأعضاء يبحثون عن طريقة للترويج لنظرياتهم دون إعاقة من قبل المشرفين على فيس بوك.

فى حين أصبحت الشبكات الاجتماعية ملاذًا للملايين المتأثرين بتدابير البقاء فى المنزل، كان عليها أيضًا التعامل مع المستخدمين الذين ينظمون الأحداث الشخصية والاحتجاجات التى تتعارض بشكل مباشر مع تدابير الصحة والسلامة المعمول بها للحد من انتشار الفيروس.

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ويتطلب فيس بوك الآن من جميع منظمى الأحداث إخبار الحضور بشكل صريح بالالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعى، وقد حظر المجموعات التى تشجع المستخدمين على كسر تفويضات الدولة، لكن لا توجد إرشادات مماثلة فى MeWe.

وتوصل Business Insider إلى أن أكثر من 20 مجموعة من مجموعات MeWe ضد طلبات الحماية فى الأماكن الرسمية قد برزت الأسبوع الماضى، وداخل هذه المجموعات، ينتفض الأعضاء ضد فيس بوك بسبب الرقابة على حركتهم ويسخرون من حكام الولايات وخبراء الصحة الذين يتحدثون عن مخاطر إعادة فتح الاقتصاد بسرعة كبيرة.

ويطالب أعضاء مجموعات MeWe المشتركين بدعوة كل شخص يعرفونه تحسبًا لأنظمة أساسية أخرى تزيل محتوى الاحتجاج.

ويعد هذا الأمر علامة على الصعوبات التى يواجهها المسئولون فى تنظيم السلوك أثناء الوباء، غذ يلتزم أحد مواقع التواصل الاجتماعى بالإرشادات، ويمكن لموقع آخر تجاهلها أو تجاهلها.