شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حدثان فلكيان يزينان سماء العالم هذا الأسبوع.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من محبى مشاهدة النجوم والأحداث الفلكية المختلفة، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة حدثين فلكيين هذا الأسبوع، فمن المقرر أن يصل الدش النيزكى Eta Aquarids أو إتا الدلويات إلى ذروته مساء اليوم الاثنين، فى حين أن القمر العملاق سيظهر بالسماء مساء الخميس.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، سيكون الحدثان الفلكيان مرئيان بالعين المجردة، ما يعنى أنه لا توجد حاجة لشراء معدات باهظة الثمن للمشاركة، ويعدEta Aquarids هو دش نيزكى سنوى يمتد من 19 أبريل إلى 28 مايو من كل عام.

هذا العام، سيبلغ ذروته فى الساعات الأولى من يوم 5 مايو، وعند هذه النقطة من المتوقع أن يصل إلى 60 نيزك كل ساعة.

وأوضحت ناسا أن Eta Aquarids هى قطع من الحطام من مذنب هالى، وهو مذنب معروف يمكن مشاهدته من الأرض كل 76 عامًا تقريبًا، ومن المعروف أيضًا باسم 1P / Halley، كان هذا المذنب مرئيًا آخر مرة من الأرض فى عام 1986 ولن يكون مرئيًا مرة أخرى حتى منتصف عام 2061".

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وأضافت: "دش نيزك إتا الدلويات السنوى يحصل على اسمه لأن الإشعاع - أو اتجاه منشأ - النيازك يبدو أنه يأتى من كوكبة الدلو".

وفى غضون ذلك، سيظهر القمر العملاق يوم 7 مايو، عندما يكون القمر على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، مما يعنى أن وجهه سيكون مضاءً بالكامل، كما إنه أيضًا قمر عملاق، حيث سيكون القمر فى أقرب نقطة إلى الأرض، وهذا يعنى أن القمر سيبدو كبيرًا ومشرقًا فى ذلك المساء.

وكان هذا القمر بالذات معروفًا من قبل القبائل الأمريكية الأصلية باسم زهرة القمر، وقالت ناسا: "مع اقتراب الفصول، مثل اكتمال قمر الربيع الثانى، أطلقت القبائل الأمريكية الأصلية فى شمال شرق الولايات المتحدة على هذا القمر الزهرى، حيث تتوافر الزهور هذا الوقت من العام فى معظم هذه المناطق، وتشمل الأسماء الأخرى قمر زرع الذرة أو قمر الحليب".

وعلى الرغم من أن Super Flower Moon يبلغ ذروته رسميًا فى حوالى الساعة 11:45 بالتوقيت الصيفى البريطانى، فمن المفترض أن يكون مرئيًا طوال المساء.