شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. هكذا يمكنك إرسال رسائل إلى عدة مستخدمين على واتس آب دون إنشاء مجموعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح واتس آب أحد أسهل طرق الاتصال وأكثرها شعبية، ولكن في الوقت نفسه من المزعج أيضًا أن تصبح جزءًا من مجموعات مختلفة، إذ يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لتتبع المحادثة أو حتى العودة إلى رسالة معينة، وفى كثير من الأحيان نشعر بالغضب لدرجة أنه ينتهي بكتم صوت المجموعات.

لكن هل تعلم أن هناك طريقة سهلة للتخلص من هذه المشكلة، حيث يمكنك من خلالها التواصل مع جميع مجموعاتك وجهات الاتصال الخاصة بك بسهولة بدون إنشاء مجموعة، فعلى سبيل المثال إذا كنت تريد إعادة توجيه نص "صباح الخير" إلى مجموعات وجهات اتصال متعددة، فيمكنك القيام بذلك بسهولة، حيث توجد ميزة في واتس آب، والتي تتيح إرسال رسالة إلى جهات اتصال متعددة في نفس الوقت وذلك دون إضافتها إلى أي مجموعة. وتسمى ميزة واتس آب التي تمكّن هذه الوظيفة هي "قوائم البث" أو Broadcast Lists.

أول شيء عليك القيام به هو إنشاء قائمة بث يمكنك من خلالها مراسلة ما يصل إلى 256 شخصًا في نفس الوقت، ولكن تأكد من تخزين رقم الهاتف في دليل الهاتف.

1. افتح واتس آب على جهازك وانقر فوق علامة التبويب Chats الموجودة أعلى نافذة التطبيق.

2. اضغط على النقاط الرأسية الثلاث الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة الرئيسية.

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3. الآن ستلاحظ الخيار فى Choose New Broadcast.

4. بعد ذلك يجب عليك تحديد جميع الأسماء التي ترغب في تضمينها في تلك القائمة.

5. بمجرد الانتهاء من ذلك، ما عليك سوى الضغط على الزر الأخضر الموجود في الركن الأيمن السفلي والقائمة جاهزة.

1. أولا، افتح تطبيق واتس آب على جهاز iPhone.

2. اضغط الآن على علامة التبويب الدردشات الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة الرئيسية للتطبيق.

3. بمجرد الانتهاء من ذلك ، ما عليك سوى الضغط على خيار قوائم البث الموجود في الزاوية العلوية اليمنى.

4. حدد القائمة الجديدة وحدد مربعات الاختيار الموضوعة بجوار جهات الاتصال الخاصة بك.

5. بمجرد الانتهاء من القائمة، أصبحت جاهزًا الآن ويمكنك إرسال رسالة إلى الجميع دفعة واحدة.