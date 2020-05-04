شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو مستخدمى متصفح مايكروسوفت إيدج وانخفاض ويندوز 10.. أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة الأبحاث السوقية Netmarketshare عن حصتها السوقية لشهر أبريل 2020، حيث تُظهر البيانات استمرار متصفح Edge الجديد في تحقيق مكاسب، وذلك في الوقت الذى يعاني فيه نظام التشغيل Windows 10 من انخفاض غير مسبوق في الحصة مقارنة ببيانات مارس 2020.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، في تقرير هذا الشهر، بلغت حصة نظام التشغيل ويندوز 10 حوالى 56٪، بانخفاض عن 57.34٪ في وقت سابق، فيما لا يرجع الانخفاض الكبير إلى عودة Windows 7 بسبب #StayAtHome، حيث انخفض أيضًا Windows 7 من 26.3٪ إلى 25.59٪.

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واتضح أن انخفاض حصة Windows بشكل عام من ربع غير متوقع - جاء نتيجة ارتفاع استخدام Linux من 1.36 إلى 2.87٪ و8.94 إلى 9.75٪، حيث يمكن تفسير ذلك بأن كل هؤلاء مهندسين يفضلون دعم تشغيل أجهزة Linux الخاصة بهم في المنزل.

وعلى جانب متصفحات الإنترنت، الأمور ثابتة نسبيًا، حيث ارتفع Chrome من 68.5٪ إلى 69.18٪، ومتصفح مايكروسوفت Edge من 7.59٪ إلى 7.76٪، بينما شهد Firefox أيضًا زيادة صغيرة من 7.19٪ إلى 7.25٪.

وفي حين أن الزيادة الصغيرة في Edge الجديدة مرحب بها، إلا أن الأمر الملحوظ بالطبع هو أن Chrome في أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو مجرد أرقام قليلة نسبيا بعيدا عن 70 ٪ من حصة السوق.