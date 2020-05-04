شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحدث تطبيقها الخاص بكورونا بمعلومات جديدة حول أعراض COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدثت أبل تطبيق فحص فيروسات كورونا الخاص بها بمعلومات جديدة حول أعراض COVID-19 وبعض النصائح الواجب اتباعها عند ارتداء القناع، إذ أصدرت الشركة الأمريكية نسخة جديدة من تطبيقها تحتوى على معلومات أعراض محدثة وتوصيات من أحدث إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

ووفقا لموقع "تاميز أوف إيندنيا"، تشمل الأعراض الجديدة التى يمكن أن تكون علامات على COVID-19 القشعريرة، والاهتزاز مع قشعريرة، والألم العضلى، والصداع والتهاب فى الحلق وفقدان الرائحة أو التذوق، كما تشمل أعراض المرض المعروفة سابقًا الحمى أو السعال أو ضيق التنفس أو صعوبة التنفس.

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وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية إن هذه الأعراض قد تظهر بعد يومين إلى 14 يومًا، كما قامت أبل أيضًا بتحديث تطبيقها بنصائح تتعلق بالأقنعة، بما فى ذلك كيفية إنشاء قناع، وكيفية ارتدائه وتعقيمه بشكل صحيح.

وأطلقت شركة أبل فى أواخر شهر مارس موقعًا إلكترونيًا وتطبيق COVID-19 مع أداة فحص ومعلومات أخرى حول وباء الفيروس التاجى الجديد، إذ كتب تيم كوك رئيس الشركة فى تغريدة على حسابه الرسمى على تويتر تعليقا على إطلاق الموقع: "لمساعدتك على البقاء على اطلاع، وفهم الأعراض واتخاذ الخطوات المناسبة لحماية صحتك، أنشأت أبل موقعًا على الويب COVID-19 وتطبيقًا أمريكيًا بالشراكة مع مركز السيطرة على الأمراض".

وقد أعلنت شركة أبل أمس الأول عن شحن 7.5 مليون درع للوجه لعمال الرعاية الصحية فى جميع أنحاء العالم، وتواصل شحن أكثر من 1 مليون من هؤلاء كل أسبوع لمقدمى الرعاية الصحية، حيث قال الرئيس التنفيذى للشركة تيم كوك: "إن شبكتنا العالمية من شركاء سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية والعاملين فى العمليات في كل جزء من الشركة كانت توفر أيضًا أكثر من 30 مليون قناع للعاملين الطبيين فى الخطوط الأمامية، مما يضمن التبرع بها إلى الأماكن الأكثر احتياجًا فى كل المنطقة حول العالم".