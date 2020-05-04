تحميل ويندوز 10 احدث اصدار 2020

ويندوز 10 قد يكون هو اخر اصدارات نظام التشغيل الشهير من شركة مايكروسوفت. و ستستمر مايكروسوفت في ارسال تحديثات كبيرة الى هذا النظام مع الوقت. في هذا المقال سنتحدث قليلاً عن تحميل الويندوز باحدث اصداراته بشكل رسمي. و ذلك من موقع مايكروسوفت مباشرة

ماذا تحتاج ؟

سرعة انترنت جيدة فحجم ملف الويندوز كبير نسبياً

مساحة تخزين فارغة بسعة 6GB على الأقل

فلاشة USB بسعة 8GB على الأقل

تحميل اداة تحميل ويندوز 10

1- اذهب الى موقع تحميل ويندوز من هنا

2- اضغط على زر Download tool now

3- سيبدأ تحميل اداة التثبيت على جهازك الشخصي الآن

تحميل ويندوز 10 باداة التحميل

اداة التحميل التي توفرها شركة مايكروسوفت يمكنها تحميل النظام بكل سهولة. و حفظه بطريقة من اثنين. اما ان تقوم بتحميل الـISO الخاص بالنظام و حفظه عندك لحرقه على اي USB تريد بعد ذلك. او يمكنك تحميلها و حرقها على USB بشكل تلقائي. و سنقوم بشرح كلا العمليتين في هذا المقال

تحميل ملف ISO

1- افتح الاداة و انتظر حتى تظهر اتفاقية الترخيص

2- قم بالموافقة على اتفاقية الترخيص

3- اختر Create Installation Media

4- ستظهر لك اعدادات النسخة التي تريد تحميلها. لا داع لتغير شئ بها و لكن يمكنك تغيير الإعدادات لما يناسب الجهاز الذي ستقوم بتثبيت النظام عليه ثم اضغط Next

5- اختر اختيار ISO File

Advertisements

6- ستظهر لك نافذة تخيرك بمكان حفظ الملف قم باختيار مكان

7- انتظر انتهاء التحميل و سيظهر لك الملف على جهازك جاهزاً للإستعمال

الحرق على فلاشة USB

1- تأكد ان لديك فلاشة USB بسعة 8GB على الأقل و قم بتوصيلها بجهاز الكمبيوتر

2- افتح الاداة و انتظر حتى تظهر اتفاقية الترخيص

3- قم بالموافقة على اتفاقية الترخيص

4- اختر Create Installation Media

5- ستظهر لك اعدادات النسخة التي تريد تحميلها. لا داع لتغير شئ بها و لكن يمكنك تغيير الإعدادات لما يناسب الجهاز الذي ستقوم بتثبيت النظام عليه ثم اضغط Next

6- اختر اختيار USB Flash Drive

7- سيظهر لك اختيار يخبرك اي فلاشة تريد الحرق عليها

8- انتظر انتهاء التحميل و سيتم حرق النظام على الفلاشة مباشرة

بعد ذلك ؟

بعد كل هذه الخطوات المطلوب منك ان تقوم بتثبيت ويندوز 10 من خلال الـUSB بكل سهولة. و استعمال الجهاز و تفعيله و كل ما تحتاج القيام به من اجل جهازك الخاص. يمكنك ايضاً قراءة احد مقالاتنا السابقة عن كيفية تثبيت و تنزيل الويندوز و سأترك لكم الرابط.