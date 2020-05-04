تحميل ويندوز 10 احدث اصدار 2020

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ويندوز 10 قد يكون هو اخر اصدارات نظام التشغيل الشهير من شركة مايكروسوفت. و ستستمر مايكروسوفت في ارسال تحديثات كبيرة الى هذا النظام مع الوقت. في هذا المقال سنتحدث قليلاً عن تحميل الويندوز باحدث اصداراته بشكل رسمي. و ذلك من موقع مايكروسوفت مباشرة
ماذا تحتاج ؟
- سرعة انترنت جيدة فحجم ملف الويندوز كبير نسبياً
- مساحة تخزين فارغة بسعة 6GB على الأقل
- فلاشة USB بسعة 8GB على الأقل
تحميل اداة تحميل ويندوز 10
1- اذهب الى موقع تحميل ويندوز من هنا
2- اضغط على زر Download tool now
3- سيبدأ تحميل اداة التثبيت على جهازك الشخصي الآن
تحميل ويندوز 10 باداة التحميل
اداة التحميل التي توفرها شركة مايكروسوفت يمكنها تحميل النظام بكل سهولة. و حفظه بطريقة من اثنين. اما ان تقوم بتحميل الـISO الخاص بالنظام و حفظه عندك لحرقه على اي USB تريد بعد ذلك. او يمكنك تحميلها و حرقها على USB بشكل تلقائي. و سنقوم بشرح كلا العمليتين في هذا المقال
تحميل ملف ISO
1- افتح الاداة و انتظر حتى تظهر اتفاقية الترخيص
2- قم بالموافقة على اتفاقية الترخيص
3- اختر Create Installation Media
4- ستظهر لك اعدادات النسخة التي تريد تحميلها. لا داع لتغير شئ بها و لكن يمكنك تغيير الإعدادات لما يناسب الجهاز الذي ستقوم بتثبيت النظام عليه ثم اضغط Next
5- اختر اختيار ISO File
6- ستظهر لك نافذة تخيرك بمكان حفظ الملف قم باختيار مكان
7- انتظر انتهاء التحميل و سيظهر لك الملف على جهازك جاهزاً للإستعمال
الحرق على فلاشة USB
1- تأكد ان لديك فلاشة USB بسعة 8GB على الأقل و قم بتوصيلها بجهاز الكمبيوتر
2- افتح الاداة و انتظر حتى تظهر اتفاقية الترخيص
3- قم بالموافقة على اتفاقية الترخيص
4- اختر Create Installation Media
5- ستظهر لك اعدادات النسخة التي تريد تحميلها. لا داع لتغير شئ بها و لكن يمكنك تغيير الإعدادات لما يناسب الجهاز الذي ستقوم بتثبيت النظام عليه ثم اضغط Next
6- اختر اختيار USB Flash Drive
7- سيظهر لك اختيار يخبرك اي فلاشة تريد الحرق عليها
8- انتظر انتهاء التحميل و سيتم حرق النظام على الفلاشة مباشرة
بعد ذلك ؟
بعد كل هذه الخطوات المطلوب منك ان تقوم بتثبيت ويندوز 10 من خلال الـUSB بكل سهولة. و استعمال الجهاز و تفعيله و كل ما تحتاج القيام به من اجل جهازك الخاص. يمكنك ايضاً قراءة احد مقالاتنا السابقة عن كيفية تثبيت و تنزيل الويندوز و سأترك لكم الرابط.
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المصدر الأصلي : عرفني