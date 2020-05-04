لابد أنك تبحث عن بدائل itunes على ويندوز 10 لتتمكن من إدارة هاتفك الأيفون بطريقة جيدة وسهلة دون الحاجة إلى التعامل مع برنامج آبل المعقد والذي يحد كثيراً من إمكانية التحكم في جهازك المحمول وحتى لا يسمح لك بنسخ الملفات بعينها وأمور أخرى كثيرة تحد من إستمتاعك بالجهاز.

بالطبع بالنسبة لمستخدمي نظام ماك أو أس فإن برنامج itunes يعتبر الأفضل والأسهل لهم لأنه يأتي مثبتا ً ويجب عليهم أن يستخدموه مع ملفات الـ Multimedia المختلفة على جهازهم ولكن بالنسبة لمستخدمي ويندوز 10 فالأمر مختلف قليلاً ويجب علينا أن نبحث عن بدائل مناسبة لنتمكن من إستخدامها مع هواتف أيفون واليوم سنذكر لكم 3 من أفضل البدائل التي جربناها وكانت تجربتها مناسبة جداً.

أفضل 3 بدائل itunes على ويندوز 10 :

البرنامج التي سنذكرها اليوم على الأغلب مجانية وسنذكر عكس ذلك في الحالة العكس وتعمل مع جميع أجهزة أيفون أياً كان إصدارها أو نوعها.

برنامج Waltr 2 :

هيعتبر واحد من أفضل البرامج التي تساعدك في ربط هاتفك بجهاز الكومبيوتر والتنسيق ما بينهما وأخذ نسخ إحتياطية من هاتفك المحمول سواءً كان من خلال WiFi أو الإتصال بكابل الـ lightning الخاص بهواتف أيفون .

البرنامج ممتاز للغاية في عملية نقل الملفات بين الكومبيوتر والهاتف وهذا لأنه يقوم بتوزيع الملفات وترتيبها والتعرف عليها بشكل تلقائي دون الحاجة إلى أي تدخل منك، فبينما ستحتاج مع البرامج الآخرى لإختيار البرنامج المناسب لقراءة الملف الذي ترغب في نقله مع هذا البرنامج لن تحتاج وكل ما ستحتاج إليه هو مجرد أخذ الملف ووضعه فالهاتف والبرنامج سيقوم بالباقي.

البرنامج يأتي بنسختين واحدة مدفوعة والأخرى مجانية ويمكنك تحميلها من هنا.

برنامج Dr.Fone :

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الآن نحن نتحدث عن المستوى الثاني من الإحترافية وليس فقط عملية نقل الملفات من جهاز الكومبيوتر إلى هاتف أيفون الخاص بك بل عن إدارة الهاتف بالكامل.

يتيح لك هذا البرنامج إدارة الهاتف بالكامل بدايةً من أخذ نسخة إحتياطية من الإسماء وإنتهاءً بحل المشكلات التي قد تواجهك مثل Stuck at bootup أو Recovery Mode Looping وغيرها من الأمور والمشاكل المختلفة.

أيضاً يمكنك من خلال البرنامج أخذ نسخة إحتياطية للهاتف وإعاداتها ومسح الملفات والبيانات الهامة التي لا ترغب لأحد بالوصول إليها بعدما تبيع هاتفك بشكل نهائي.

البرنامج مجاني ويمكنك تحميله من هنا.

برنامج 3u Tools :

شخصياً أعتمد على هذا البرنامج منذ أن أقتنيت أول أيفون، البرنامج مميز للغاية وسهل الإستخدام كما أنه مجاني تماماً ولا يتضمن أي خدع أو وسائل خفية للحصول على الأموال.

من خلال هذا البرنامج يمكنك التعامل مع كل ما يوجد على هاتف الأيفون الخاص بك بدايةً من أخذ نسخة إحتياطية من الملفات الموجودة عليه والإعدادات وإعادة تحميلها وتثبيتها أو حتى تثبيت تحديثات النظام بسهولة وبأمان بأفضل طريقة ممكنة والأهم أنه يمكنك نقل الملفات مهما كان نوعها إلى البرامج التي ترغب بها والتحكم بها وإزالتها وتثبيتها من واجهة البرنامج.

البرنامج يقدم مجموعة واسعة من المميزات وأنصح الجميع بإستخدامه وتحميله على أجهزتهم لكونه واحد من أفضل البرامج الموجودة على الساحة على الإطلاق.

يمكنك تحميل البرنامج من هنا .

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