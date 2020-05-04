شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من يوتيوب لتصفح مقاطع الفيديو حسب الموضوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت خدمة مشاركة الفيديوهات يوتيوب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاهدة فيديوهات حول موضوع معين، بدون البحث بكلمة مفتاحية، بل ما يرشحه يوتيوب من مقاطع، وذلك من خلال ميزة الموضوعات Topics والتي ستعرض للمستخدم مقاطع فيديو ضمن للاهتمامات التى اختارها.

وبحسب موقع The verge الأمريكى، فسيلاحظ المستخدم ظهور مجموعة مواضيع مقترحة على شكل كلمات مفتاحية، والتى يمكن الضغط على أي واحدة منها ويقوم يوتيوب بعرض المقاطع المتعلقة بها، وهذه الميزة تعمل حالياً على الويب وكذلك نسخة iOS فقط.

كما سيظهر شريط الموضوعات للاختبار من بينها أثناء تصفح المستخدم في الواجهة الرئيسية، وكذلك فوق قسم ما التالي، ولا يشترط أن تكون المقاطع التي تقترحها الموضوعات من قنوات تتابعها حصراً، وبالاستفادة من سجل مشاهدات المستخدم وإعجاباته وتفاعله السابق مع المقاطع، فإن يوتيوب يعرف ما المناسب له ويقترحه للمشاهدة ضمن الموضوع الذي اخترته.

وفي الوقت الحالي، فإن الميزة حالياً تدعم عدة لغات لكن ليس من بينها العربية، فهي تدعم الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والاسبانية، مع ملاحظة أن تويتر أطلق مؤخراً ميزة مشابهة تدعى أيضاً الموضوعات بحيث يمكنك اختيار الموضوعات التي تهم المستخدم فيعرض له تغريدات تتعلق بها حتى من أشخاص لا تتابعهم.