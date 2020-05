شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. هكذا يمكنك استخدام أداة فيس بوك الجديدة لنقل صورك إلى Google Photos والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيس بوك مؤخرا عن أداة جديدة تتيح للمستخدمين نقل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم من المنصة إلى خدمة الصور التابعة لجوجل والتى تعرف بـ Google Photos، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عن هذه الأداة الجديدة والطريقة التى يمكن من خلالها نقل الصور ومقاطع الفيديو من فيس بوك إلى Google Photo كما يلى:

هي أداة تأتى ضمن مشروع نقل البيانات أو ما يعرف بـ Data Transfer Project والذى تم الإعلان عنه في عام 2018، وهو جهد تعاوني يضم بعض أكبر شركات التكنولوجيا مثل: أبل وفيس بوك وجوجل ومايكروسوفت وتويتر، حيث يهدف المشروع إلى تسهيل نقل ملفات وبيانات المستخدمين وتبادلها عبر خدمات هذه الشركات بسهولة.

وقد تم الإعلان عن أداة نقل الصور لأول مرة في ديسمبر 2019، حيث تم طرحها لمجموعة محددة من المستخدمين في بلدان في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأوروبا، والآن طرحها فيس بوك للمستخدمين في كل من الولايات المتحدة وكندا، وهذا يعني أن ملايين المستخدمين الآخرين سيكونون قادرين على الاستفادة من هذه الأداة في الأسابيع والشهور القادمة، وقالت في

- فى البداية تأكد من ربط حساب فيس بوك الخاص بك بحساب جوجل الخاص أيضا قبل البدء في نقل المحتوى.

- من الصفحة الرئيسية على فيس بوك، اختر السهر الموجود في أعلى اليسار من شريط القائمة، واختر Settings من القائمة المنسدلة.

- حدد خيار Your Facebook Information في القائمة الموجودة عن يسار الصفحة.

- إذا كانت الأداة متاحة لك، فسيظهر لك خيار Transfer a Copy of Your Photos or Videos.

- اضغط عليه، وأدخل كلمة مرور فيس بوك إذا طُلب منك ذلك.

- من القائمة المنسدلة اضغط على Choose Destination، ثم حدد Google Photos.

- حدد الزر المجاور للصور أو مقاطع الفيديو لاختيار الفئة التي تريد نقلها.

- ستظهر صفحة بها حسابات المستخدم على جوجل، اختر الحساب الذي تريد نقل الصور إليه.

- ستظهر صفحة لتأكيد منح فيس بوك الأذن لإضافة محتوى إلى مكتبة صور جوجل.

- حدد Confirm Transfer لبدء العملية.