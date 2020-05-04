شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب تطبيق Google Meet أفضل من Zoom والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك الكثير من تطبيقات دردشة الفيديو هذه الأيام للاختيار من بينها هذه الأيام، وقد كان Zoom هو تطبيق الفيديو الرائج فى الأسابيع القليلة الماضية، لكن نظرًا لأن تطبيق Google Meet أصبح مجانيا للجميع الآن، فاشتعلت المنافسة الآن، لذا نعرض فيما يلى عددا من المزايا بتطبيق Google Meet والتى تجعله أفضل من Zoom.

لا ملحقات ولا تطبيقات مطلوبة لسطح المكتب: أول وأكبر سبب للانتقال إلى Google Meet هو أن Zoom يتطلب تثبيت تطبيق أو ملحق للمتصفح، اعتمادًا على جهازك، ويبقى Zoom غير مستقر إلا إذا قمت بإيقاف تشغيل حاجب النوافذ المنبثقة، الذى تتركه معظم المتصفحات بشكل افتراضى هذه الأيام؛ لأن النوافذ المنبثقة هى الأسوأ على الإطلاق.

يتطلب Google Meet تطبيقًا على أندرويد وiOS، لكن عندما تستخدم جهاز الحاسب فكل ما تحتاجه للبدء باستخدام meet.google.com، فى أى من المتصفحات الرئيسية، جوجل كروم وفايرفوكس ومايكروسوفت إيدج وسفارى، هو النقر على السماح عندما يطلب Google Meet الوصول إلى الميكروفون والكاميرا.

أسهل لإضافة الأصدقاء: لدى Zoom رموز اجتماعات وكلمات مرور للدخول، لكن Google Meet يتبع نهجًا آخر، فبعد إنشاء عنوان URL لاجتماعك فإنك تمنح الدخول للأعضاء الجدد بدلاً من إجبارهم على تذكر كلمة المرور، وتعتبر هذه الطريقة أفضل لسببين: إبعاد الأشخاص غير المرغوب بهم:يمكن لمنظم الاجتماع قبول دخول الوافدين الجدد لاجتماعه أو رفضهم، فإذا لم يتعرف منظم الاجتماع على الاسم فى حساب جوجل فيمكنه رفض انضمام هذا الشخص لاجتماعه. إبعاد الأشخاص غير المرغوب بهم:يمكن لمنظم الاجتماع قبول دخول الوافدين الجدد لاجتماعه أو رفضهم، فإذا لم يتعرف منظم الاجتماع على الاسم فى حساب جوجل فيمكنه رفض انضمام هذا الشخص لاجتماعه.

أسهل لإضافة أشخاص جدد: إذا كنت ترحب بالأعضاء الجدد فى اجتماع، مثل منظمة تطوعية، فيمكن لأى شخص فى المكالمة أن يتعرف على الشخص الذى يطلب الانضمام.

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واجهة المستخدم بسيطة: يمتلك Google Meet منحنى تعلم أقل فى معظم الأحيان، بدءًا من كيفية فتح مكالمة الفيديو، وبدلاً من الظهور فى نافذة جديدة كما يفعل Zoom، يظل Google Meet فى علامة التبويب نفسها التى بدأت المكالمة منها، أو تفتح فى علامة تبويب جديدة من النافذة نفسها، إذا كنت تفتح عنوان URL لتطبيق Meet أرسله إليك شخص ما.

بالانتقال إلى عناصر التحكم فى المكالمات الفعلية، لدى Zoom عناصر تحكم أكثر قوة، لأشياء مثل التعليق على مشاركة الشاشة التي يمكن أن تكون مفيدة للفصول الدراسية والاجتماعات الأخرى ذات الصلة بالعمل، أما تطبيق Google Meet فيجعل مشاركة الشاشة بسيطة للغاية، حيث يمكنك الضغط على "التقديم الآن"، ثم تحديد إما الشاشة بأكملها أو نافذة معينة، ولإنهاء مشاركة الشاشة اضغط على زر إيقاف التقديم الكبير في منتصف نافذة Meet، أو اضغط على إيقاف في الإشعار المصاحب له.

يضع تطبيق Meet ضوابطه بشكل معقول، حيث يمكنك إيجادها فى الشريط السفلى أو فى قائمة الخيارات، كما أن تسميات النصوص فى عناصر التحكم الرئيسية أكبر وأسهل فى القراءة من Zoom أيضًا.

لا يوجد حد زمنى للمكالمات حتى سبتمبر: يحتوى المستوى المجانى من Zoom على حد زمنى يبلغ 40 دقيقة قبل أن يقوم Zoom بإخراج الجميع، وهى نقطة يتفوق فيها Google Meet فليس لديه حد زمنى للاجتماعات، واعتبارًا من سبتمبر سيكون الحد الزمنى المجانى 60 دقيقة.