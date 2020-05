تكنولوجيا: أيفون 12 المقبل سيأتى بـ 4 إصدارات مختلفة.. اعرف مزايا كل نسخة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط شركة آبل لإجراء تغيير كبير آخر على تشكيلة iPhone الخاصة بها في وقت لاحق من هذا العام، إذا صحت أحدث معلومات المسرب الشهير Jon Prosser على يوتيوب وتويتر، إذ يقول Prosser أن جهاز iPhone 12 سيأتي بأربعة أشكال مختلفة: إصدار 5.4 بوصة سيكلف 650 دولارا، وإصدار 6.1 بوصة بسعر 750 دولارا، وإصدار 6.1 بوصة آخر سيكلف 1000 دولار، والأخير 6.7 بوصة بسعر 1100 دولار.

