شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيفون 12 المقبل سيأتى بـ 4 إصدارات مختلفة.. اعرف مزايا كل نسخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط شركة آبل لإجراء تغيير كبير آخر على تشكيلة iPhone الخاصة بها في وقت لاحق من هذا العام، إذا صحت أحدث معلومات المسرب الشهير Jon Prosser على يوتيوب وتويتر، إذ يقول Prosser أن جهاز iPhone 12 سيأتي بأربعة أشكال مختلفة: إصدار 5.4 بوصة سيكلف 650 دولارا، وإصدار 6.1 بوصة بسعر 750 دولارا، وإصدار 6.1 بوصة آخر سيكلف 1000 دولار، والأخير 6.7 بوصة بسعر 1100 دولار.

Been seeing some reports speculating on iPhone 12 prices, so I asked my sources 👇



5.4 iPhone 12 D52G

OLED / 5G

2 cam

$649



6.1 iPhone 12 D53G

OLED / 5G

2 cam

$749



6.1 iPhone 12 Pro D53P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$999



6.7 iPhone 12 Pro Max D54P

OLED / 5G

3 cam + LiDAR

$1,099 Advertisements — Jon Prosser (@jon_prosser) April 30, 2020

— Jon Prosser (@jon_prosser)

ويبدو أن الأجهزة ذات السعر 650 دولارا و750 دولارا هي إصدارات جديدة من iPhone 11، حيث من المتوقع أن تأتي مع كاميرتين بدلا من ثلاثة مثل النماذج الأعلى سعرا، كما يقول Prosser، كما سيكون للنماذج الأغلى سعرا ترتيب كاميرا ثلاثية ومستشعرات Lidar مثل iPad Pro الجديد، مما يشير إلى أن هذه الهواتف قد تكون خلفا لـ iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max.

ومن المتوقع أن تأتي جميع طرازات iPhone الجديدة مع اتصال 5G وشاشات OLED، والتي توفر تباينا أفضل وعرض أفضل للون الأسود الحقيقي على الشاشة، وألوانا أكثر وضوحا من شاشات LCD لأن شاشات OLED عادة ما يتم العثور عليها فقط على أجهزة iPhone الأكثر تكلفة من آبل، مثل iPhone 11 Pro و 11 Pro Max.

وإذا تبين أن تقرير Prosser صحيح، فهذا يعني أن الإصدار الأصغر القادم من آبل سيكون أرخص من iPhone 11 ذو الـ700 دولار، ولكن تجدر الإشارة أيضا إلى أن هذا الهاتف المشاع بسعر 650 دولار، يقال بأنه سيأتي بحجم أصغر من iPhone 11، الذي يحتوي على شاشة 6.1 بوصة، واستنادا إلى تسريبات Prosser، يبدو أن إصدار iPhone 12 الذى يأتى مع شاشة 6.1 بوصة سيكون في الواقع أكثر تكلفة قليلا من iPhone 11 بسعر 750 دولارا