شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة إنتل العالمية تشترى شركة "موفيت" الإسرائيلية بمليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شركة التكنلوجيا العالمية "إنتل" ستشترى شركة موفيت Moovit الإسرائيلية بنحو مليار دولار، ومن المتوقع إتمام إبرام الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تطبيق "Moovit" الإسرائيلى يقدم توجيهات ومعلومات حول حركة المواصلات العامة، وشركة "انتل" هى من أصحاب الأسهم فى الشركة والتى دخلت كشريكة بها عام 2018، وأقيمت شركة Moovit عام 2011.

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وتعتمد Moovit على جمع معلومات من أكثر من مليار نقطة يوميا عن حركة السير اليومية، والمتعلقة بمواقع المركبات والمسافرين، وتقوم بتجميعها وتحديد مسار الباصات العامة والقطارات بدقة، وتمتلك مخزونا كبيرا من المعلومات حول حركة السير فى عدد كبير من المدن وفى جميع القارات.

وتعمل الشركة مع عدد كبير من مدن العالم والتى لم تكشف عن أسمائها حيث تقوم ببيع المعلومات التي تتعلق بحركة السير التي تجمعها بشكل يومي من هذه المدن.

والصفقة هى الثانية التى تبرمها "إنتل" فى إسرائيل خلال الأشهر الاخيرة، وذلك بعد شرائها شركة الرقائق "هفانا لافس" نهاية العام الماضي مقابل ملياري دولار، وتقف "إنتل" أيضا وراء أكبر صفقة فى تاريخ "الهايتك" الإسرائيلى بعد شرائها شركة "موفيلاى" مقابل 15.3 مليار دولار.