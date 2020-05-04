شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تطرح تحديثا يسمح بإجراء المكالمات بدون رقم هاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "جوجل" الأمريكية عن تحديث جديد لتطبيقها "جوجل ديو" والذى يسمح لأول مرة بإجراء المكالمات بدون رقم هاتف، ويسمح تحديث "جوجل ديو" بإمكانية إجراء مكالمات هاتفية ومرئية من دون الحاجة للتسجيل برقم هاتف، كل ما عليك هو تحميل التطبيق عبر نظام تشغيل "أندرويد" الخاص بك.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن "جوجل" قررت عدم ربط رقم الهاتف بخدمة "جوجل ديو" فى تحديثها الجديد، وهو ما سيجعله تطبيقا فريدا من نوعه فى إمكانية إجراء مكالمات من دون الحاجة إلى رقم هاتف.

ويعتمد تطبيق "جوجل ديو" على البريد الإلكترونى وليس رقم الهاتف، وطرحت "جوجل" تلك التقنية فى وقت سابق على نسخة الويب الخاصة بها، ومن متوقع أن تطرحها قريبا على كل مستخدمى نظام تشغيل "أندرويد".

وأتاحت كذلك جوجل فى تحديثها إمكانية إجراء مكالمات فيديو جماعية بعدد أشخاص أكبر يصل إلى 12 شخصا، لمساعدة المستخدمين فى إنهاء أعمالهم خلال فترات الإغلاق الواسعة بسبب فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

فمنذ نحو عام تقريبا بدأت Google Duo فى طرح ميزة المكالمات الجماعية التى طال انتظارها، حيث بدأت فى إندونيسيا، ثم امتدت بسرعة إلى الهند والبرازيل والمكسيك والولايات المتحدة وكندا والعديد من البلدان.