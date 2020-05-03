استعدوا للأسوأ… ثلاثة سيناريوهات حتى عام 2022… متى نتخلص من “كورونا”؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 مايو 2020 10:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ووضع باحثون من مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية (CIDRP) مجموعة من السيناريوهات اعتمادا على هذا الأمر، مشيرين إلى أن السيناريو الأرجح حدوث موجة ثانية من الإصابات في خريف 2020.

ودعوا إلى ضرورة استعداد الدول للموجة الثانية من الفيروس قبل نهاية العام الحالي، والتي يعتقد أن حدتها ستكون أكبر من الموجة الأولى التي نشهدها حاليا، إذ ستستمر أعداد الوفيات في الارتفاع بسبب الفيروس.

وأعد الدراسة عالم متخصص بالأوبئة منذ عقدين ومدير مركز (CIDRP) مايكل أوسترهولم، بالتعاون مع عالم متخصص بالأوبئة في هارفرد مارك ليبشيتش، وعالمة بمكافحة الأمراض الوبائية، والمؤرخ العالم جون باري، مؤلف كتاب “الإنفلونزا الكبرى” التي تتحدث عما حصل في 1918 كريستين مور.

وقال أوسترهولم، إن “الفرضية التي تتوقع أن تنتهي الأزمة قريبا بعيدة جدا عن العلم، ولن تبدأ بالتباطؤ الحقيقي إلا بعد أن يتطور ما يعرف بمناعة القطيع تدريجياً بين البشر، معتمدين بذلك على نماذج ما حصل في أوبئة معدية سابقة على مر التاريخ”.

وأضاف أن تاريخ الأوبئة يكشف أن العدوى والانتشار من هذا النوع لا يتلاشى مع الصيف مثلما يحصل مع الإنفلونزا الموسمية، وما يخيف فيها طول فترة الحضانة التي تتجاوز 14 يوما أحيانا، وتشابه أعراضها مع أعراض الإنفلونزا ناهيك عن انتشارها بطريقة سريعة بين البشر.

وأكدت الدراسة أن الوصول لحصانة لدى غالبية البشر وفق أرقام الانتشار الحالية يعني استمرار تفشي الوباء ما بين 18 شهرا إلى 24 شهرا على الأقل.

وقال الباحثون إنهم تفاجئوا من قرارات العديد من الدول برفع قيود الحد من انتشار الفيروس، مشيرين إلى أنها تجربة للحكومات ستكلفهم العديد من الأرواح خاصة في الأماكن التي ستفتح فيها الأماكن العامة من دون ضوابط، مشيرين إلى أن أنه حتى مع وجود لقاح فإن هذا لا يعني تأثر مسار الجائحة بشكل دراماتيكي.

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ودعت الدراسة إلى ضرورة توقف المسؤولين الحكوميين عن القول إن الجائحة ستنتهي قريبا، لأن انتشار الفيروس قد يستمر لفترة أطول، وفق ثلاثة سيناريوهات مختلفة.

السيناريو الأول

الموجة الأولى التي بدأت في مطلع 2020 ستتباطأ في الصيف، لكن سيتبعها موجات انتشار لفيروس كورونا المستجد متلاحقة تستمر حتى 2021.

السيناريو الثاني

ستحصل موجة انتشار كبرى في الخريف حدتها ستكون أكبر مما حصل في الربع الأول من 2020، وسيتبعها موجات انتشار أصغر في 2021.

وهذا الأمر سيتطلب إعادة تدابير الاختلاط والتباعد الاجتماعي في الخريف لخفض انتشار العدوى، وهو نمط مشابه لما حصل في وباء الإنفلونزا الإسبانية خلال موجتها في 1918 والتي تلتها موجة أكبر في 1919.

السيناريو الثالث

وهو استمرار موجة العدوى وانتشار فيروس كوفيد 19، وسيشهد العالم ارتفاعا في عداد الإصابات والوفيات، وفي هذه الحالة على الدول الاستعداد للأسوأ، ووضع خطط للتعامل مع ذروة الإصابات عند حدوثها وما سيرافقها من المآسي المؤلمة.