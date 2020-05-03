كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 مايو 2020 10:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وأشار المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي، إلى أن الوزارة تعمل حالياً على دراسة متقدمة في عدة مراكز في 7 مستشفيات منتشرة في المملكة السعودية لإيجاد علاج لمرض “كوفيد 19”.
وأكد المتحدث بدء الاختبارات على 4 طرق علاجية لفيروس كورونا المستجد، مبيناً أن نتائج التجارب ستظهر خلال الأسابيع المقبلة، بحسب “الوطن” السعودية.
وشدد عبد العالي إلى أن الدراسات لم تنته بعد للوصول إلى توصيات واضحة حول جدوى عملة نقل “بلازما الدم” في علاج “كوفيد 19″، ولكنه أشار إلى أن المملكة بدأت في استخدامه بثلاثة مناطق في الوقت الحالي.
وبين المتحدث بأن كافة بروتوكولات العلاج المتعارف عليها في الوقت الحالي، لم يثبت نجاحها بشكل مباشر، وأن الأبحاث مازالت قائمة، وأن حالات الشفاء لدى المرضى “لا نعزو إلى أي علاج لها فعال”.
كانت هذه تفاصيل خبر “الصحة السعودية”: بدء التجارب السريرية لأربع طرق لعلاج فيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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