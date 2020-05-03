تكنولوجيا: سامسونج تدعم سماعة Galaxy BudsX بسعة تخزين مدمجة لدعم تشغيل الموسيقى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن ملامح جديدة لسماعة سامسونج اللاسلكية Galaxy BudsX، حيث تنطلق السماعة اللاسلكية بسعة تخزين مدمجة لدعم ميزة تشغيل الموسيقى بشكل مستقل.

تتوالى التسريبات حول سماعة سامسونج اللاسلكية المرتقبة Galaxy BudsX، حيث كشفت تسريبات سابقة عن التصميم الغير تقليدي لهذا الإصدار، كما أشارت تسريبات أخرى مؤخراً عن دعم السماعة اللاسلكية لميزة إلغاء الضوضاء.

إصدار جديد من سماعات سامسونج اللاسلكية ينطلق قريباً للأسواق، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن سماعة Galaxy BudsX تأتي لتستهدف الرياضين بشكل خاص.

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ولقد أكدت تسريبات مصورة على العلامة التجارية لسماعة سامسونج اللاسلكية بعنوان”Galaxy BudsX”، كما تكشف التسريبات المصورة عن ميزة “MP3 player ” في السماعة اللاسلكية، لذا من المتوقع أن تدعم السماعة اللاسلكية تشغيل الموسيقى بشكل مستقل، أيضاً من المتوقع أن تأتي السماعة بسعة تخزين مستقلة.

وتعد ميزة تشغيل الموسيقى بشكل مستقل من المميزات التي تدعم الرياضيين بشكل خاص، حيث تتيح للرياضيين إرتداء السماعة اللاسكية فقط أثناء الركض أو ركوب الدراجات.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن سامسونج تقدم سماعة Galaxy BudsX ببرمجيات مدمجة لتتبع الموقع، وأيضاً تتبع حركة المستخدم لحساب السعرات الحرارية والمسافات المقطوعة، وهي من المميزات أيضاً التي تقدم الدعم للرياضيين، لذا نترقب إعلان سامسونج عن هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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