تكنولوجيا: خدمة بث الألعاب GeForce Now تضم الآن عدد 21 من العناوين الجديدة كما تدعم DLSS 2.0

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة NVIDIA في دفع عدد 21 من العناوين الجديدة في خدمتها المميزة لبث الألعاب GeForce Now، كما أكدت الشركة على دعم تقنية DLSS 2.0 التي تحقق الإستفادة من تقنية الذكاء الإصطناعي و كرت الشاشة RTX.
إنتشرت خدمات بث الألعاب بشكل واضح منذ العام الماضي، حيث قدمت جوجل خدمة Stadia، بينما كشفت عملاق البرمجيات عن Project Cloud، كما أطلقت NVIDIA خدمة GeForce Now.
تعد خدمة GeForce Now واحدة من أفضل خدمات بث الألعاب، حيث تدعم الكثير من منصات الألعاب، ولقد بدأت الخدمة في دفع الإصدار التجريبي من الخدمة على منصة الأندوريد خلال العام الماضي، ومن ثم توفرت لجميع المستخدمين في شهر فبراير.
ولقد أكدت NVIDIA على خططها للإعلان عن مزيد من الألعاب لخدمة GeForce NOW أسبوعياً، واليوم تقدم الشركة بالفعل عدد 21 لعبة جديدة للمستخدمين، كما تدعم الخدمة الآن تقنية DLSS 2.0 التي تحقق الإستفادة من تقنية الذكاء الإصطناعي و كرت الشاشة RTX، مع تحسينات في تقنية التعلم الآلي بهدف تعزيز معدل الإطارات، وإنتاج صور حادة ومميزة في الألعاب، إلا أن لعبة Control هي اللعبة الوحيدة التي تدعم تقنية DLSS 2.0 في الوقت الحالي، على أن تأتي لكلاً من لعبة MechWarrior 5: Mercenaries، وDeliver US The Moon قريباً.
قائمة الألعاب الجديدة في خدمة بث الألعاب GeForce NOW
- Moving Out
- لعبة (SnowRunner (Epic Games Store
- لعبة Amnesia: The Dark Descent
- لعبة Assassin’s Creed Brotherhood
- لعبة Battle Chasers: Nightwar
- لعبة Dead Island Definitive Edition
- لعبة Drug Dealer Simulator
- لعبة Earth 2160
- لعبة Fire Pro Wrestling World
- لعبة Medieval Engineers
- لعبة Might & Magic Heroes VII – Trial by Fire
- لعبة S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky
- لعبة S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl
- لعبة Saints Row 2
- لعبة Sanctum 2
- لعبة SpellForce – Platinum Edition
- لعبة Steel Division: Normandy 44
- لعبة The Council – Episode 1
- لعبة THE KING OF FIGHTERS XIII
- لعبة Trainz: A New Era
- لعبة YLands.
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