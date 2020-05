تكنولوجيا: خدمة بث الألعاب GeForce Now تضم الآن عدد 21 من العناوين الجديدة كما تدعم DLSS 2.0

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة NVIDIA في دفع عدد 21 من العناوين الجديدة في خدمتها المميزة لبث الألعاب GeForce Now، كما أكدت الشركة على دعم تقنية DLSS 2.0 التي تحقق الإستفادة من تقنية الذكاء الإصطناعي و كرت الشاشة RTX.

إنتشرت خدمات بث الألعاب بشكل واضح منذ العام الماضي، حيث قدمت جوجل خدمة Stadia، بينما كشفت عملاق البرمجيات عن Project Cloud، كما أطلقت NVIDIA خدمة GeForce Now.

تعد خدمة GeForce Now واحدة من أفضل خدمات بث الألعاب، حيث تدعم الكثير من منصات الألعاب، ولقد بدأت الخدمة في دفع الإصدار التجريبي من الخدمة على منصة الأندوريد خلال العام الماضي، ومن ثم توفرت لجميع المستخدمين في شهر فبراير.

ولقد أكدت NVIDIA على خططها للإعلان عن مزيد من الألعاب لخدمة GeForce NOW أسبوعياً، واليوم تقدم الشركة بالفعل عدد 21 لعبة جديدة للمستخدمين، كما تدعم الخدمة الآن تقنية DLSS 2.0 التي تحقق الإستفادة من تقنية الذكاء الإصطناعي و كرت الشاشة RTX، مع تحسينات في تقنية التعلم الآلي بهدف تعزيز معدل الإطارات، وإنتاج صور حادة ومميزة في الألعاب، إلا أن لعبة Control هي اللعبة الوحيدة التي تدعم تقنية DLSS 2.0 في الوقت الحالي، على أن تأتي لكلاً من لعبة MechWarrior 5: Mercenaries، وDeliver US The Moon قريباً.

قائمة الألعاب الجديدة في خدمة بث الألعاب GeForce NOW

Moving Out

لعبة (SnowRunner (Epic Games Store

لعبة Amnesia: The Dark Descent

لعبة Assassin’s Creed Brotherhood

لعبة Battle Chasers: Nightwar

لعبة Dead Island Definitive Edition

لعبة Drug Dealer Simulator

لعبة Earth 2160

لعبة Fire Pro Wrestling World

لعبة Medieval Engineers

لعبة Might & Magic Heroes VII – Trial by Fire

لعبة S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky

لعبة S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

لعبة Saints Row 2

لعبة Sanctum 2

لعبة SpellForce – Platinum Edition

لعبة Steel Division: Normandy 44

لعبة The Council – Episode 1

لعبة THE KING OF FIGHTERS XIII

لعبة Trainz: A New Era

لعبة YLands.

المصدر

