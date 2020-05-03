تكنولوجيا: شكاوى جديدة من مستخدمي هاتف Galaxy S20 Ultra نتيجة لظهور تصدع في الكاميرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة سامسونج منذ بضعة أسابيع سلسلة هواتف Galaxy S20 للأسواق، إلا أن العملاق الكوري مازالت تتلقى مزيد من الشكاوى نتيجة لبعض المشكلات التي تظهر في الهواتف، أو هاتف Galaxy S20 Ultra بشكل خاص.

تواجه العملاق الكوري بعض الصعوبات في مبيعات الإصدارات الجديدة من هواتف Galaxy S20، ويرجع ذلك إلى إنتشار وباء فيروس كورونا الذي أدى إلى تراجع المبيعات بشكل ملحوظ في الأسواق العالمية.

وقد رصدت بعض المشكلات الفنية التي تواجهها هواتف Galaxy S20، خاصة هاتف Galaxy S20 Ultra. ففي الأيام الأخيرة، أعرب العديد من مستخدمي الهاتف عن إستيائهم من وجود خلل بالكاميرة الرئيسية بالهاتف الذكي، نتيجة لظهور تصدع في زجاج الكاميرة الخلفية.

في الوقت الحالي، من المستحيل معرفة أصل المشكلة، ولكن أكد المستخدمون أن هواتفهم لم تتعرض لسقوط أو أي صدمات، كما تشير جميع الشكاوى التي سجلت إلى أن الطبقة الزجاجية قد تعرضت للكسر بشكل تلقائي.

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وبالنسبة لشركة سامسونج، فمن الواضح أن هذا النوع من الضرر لا يغطيه الضمان، وبالتالي، ليس لدى المستخدمين خيار سوى إجراء إصلاح يصل إلى سعر 400 دولار.

يذكر أن توقعات العديد من المستخدمين الآن تشير إلى أن ظهور هذه المشكلة نتيجة عيوب في التصنيع، كما طالب البعض سامسونج بإصدار عملية استرداد رسمية.

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