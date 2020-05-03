شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Fitbit تسعى لإطلاق ساعة ذكية للأطفال تدعم شبكات 4G والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن خطط شركة Fitbit لإطلاق إصدار جديد من الساعات الذكية المخصصة للأطفال، والتى تدعم الاتصال بشبكات 4G، وقد كانت شركة Fitbit قد استحوذت على Doki Technologies التى اشتهرت بالساعات الذكية المخصصة للأطفال قبل أن تنضم Fitbit لشركة جوجل.

وفى تقرير جديد جاء من Engadget كشف عن خطط Fitbit لإطلاق ساعة ذكية مخصصة للأطفال قريباً، وتعد شركة Doki Technologies أولى الشركات فى العالم التى أطلقت ساعة ذكية للأطفال تأتى بميزة مكالمات الفيديو، كما أنها أول شركة تقدم ميزة دعم شريحة "Doki SIM" فعلية فى الساعات الذكية، والتى تقدم بيانات غير محدودة فى عدد 50 دولة حول العالم بسعر 10 دولارات شهرياً.

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وتشير التوقعات إلى أن شركة Fitbit في طريقها لجلب الكثير من التقنيات والمميزات التي إشتهرت بها Doki Technologies إلى إصدارها الخاص قريباً، على أن يأتي الإصدار القادم بميزة الإتصال بشبكات 4G.

وسبق وأن أعلنت شركة جوجل أنها استحوذت رسميا على شركة Fitbit المتخصصة بالأجهزة القابلة للارتداء بصفقة بلغت قيمتها حوالى 2.1 مليار دولار.

وبحسب موقع businesswire الأمريكى، فكانت شركة Fitbit قد شهدت تراجع فى أسهمها منذ إطلاقها للاكتتاب العام فى عام 2015 لتصل إلى أقل من 3 دولار هذا العام، بينما كانت تقارب 50 دولار، ومن المنتظر أن تدفع جوجل سعر 7.35 دولار للسهم الواحد وتدفع نقدا قيمة الاستحواذ.