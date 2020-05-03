شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا تستعين هونج كونج بالأساور الذكية لإجبار الوافدين على تطبيق الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتبعت هونج كونج نهجًا أكثر صرامة للحجر الصحى مقارنة بالعديد من البلدان، وذلك عن طريق إلزام الوافدين إليها بارتداء أساور ذكية لفرض الحجر الإلزامى لمدة 14 يومًا على أى شخص يصل من بلد آخر، إذ كانت عدد الحالات فى هونج كونج، إلى جانب سنغافورة وتايوان، فى البداية بسيطة، بعد ذلك ارتفعت موجة جديدة من حالات الإصابة بالفيروس التاجى، بسبب الوافدين من الخارج، ورداً على ذلك، تم تزويد الوافدين بأساور يمكن ارتداؤها لضمان اتباع أوامر الحجر الصحى لمدة 14 يومًا، أو المخاطرة بالتعرض للسجن لمدة 6 أشهر وغرامة 645 دولارًا.



أساور للوافدين لهونج كونج

أصبحت الأساور إلزامية للقادمين إلى هونج كونج منذ يوم 18 مارس، إذ توزع السلطات الأساور المزودة بكود QR، وتوجه مرتديها إلى تنزيل تطبيق مناظر، كما يتلقون تنبيهات توضح بالتفصيل عواقب كسر أوامر الحجر الصحي.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، تلقى الوافدون رقما تعريفيا شخصيا على هواتفهم، مما سمح لهم بربط التطبيق بالأسورة الذكية، إذ يستخدم تطبيق StayHomeSafe للتواصل مع أساور المعصم وإعادة الفحص بشكل دورى، وإذا حاول شخص ما كسر الحجر الصحى، فيصدر تحذيرًا على الفور.

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تصميم الأسورة

يُطلب من مرتدى الأسورة الذكية التجول فى محيط شقتهم، أو فى أى مكان يقضون فيه فترة الحجر الصحى، لوضع خريطة للتطبيق.

وأخبر أحد الأشخاص صحيفة نيويورك تايمز أنه بعد رسم خريطة لشقته، يبدأ بإصدار صفارة إذا كان هاتفه فى مساحة غير مسجلة، ولا يمكن إيقافه إلا عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة لكل فرد بالأسرة.

بعد أسبوعين يخبر السوار مرتديه بأن فترة الحجر الصحى قد انتهت، ويمكنه قطعه وإزالته من معصمه.